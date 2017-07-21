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Помощник капитана, пропавший с судна в Японском море, не найден

Помощник капитана, пропавший с судна в Японском море, не найден

Поиски ведет экипаж

Третий помощник капитана рефрижераторного судна «Николай Касаткин», пропавший с борта 26 июля не найден.

Поиски ведутся только силами экипажа «Николая Касаткина».  Других судов в районе поиска нет.

Напомним, о том, что исчез помощник капитана стало известно в 16:40 по московскому времени. Судно шло из корейского порта Пусан на промысел в Охотское море. Порт приписки «Николая Касаткина» - Невельск.

 Пропавшему мужчине 32 года.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:37 +1
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