Помощник капитана, пропавший с судна в Японском море, не найден

Третий помощник капитана рефрижераторного судна «Николай Касаткин», пропавший с борта 26 июля не найден.

Поиски ведутся только силами экипажа «Николая Касаткина». Других судов в районе поиска нет.

Напомним, о том, что исчез помощник капитана стало известно в 16:40 по московскому времени. Судно шло из корейского порта Пусан на промысел в Охотское море. Порт приписки «Николая Касаткина» - Невельск.

Пропавшему мужчине 32 года.