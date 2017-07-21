Половина Южно-Сахалинска останется без холодной воды и электричества

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В нескольких микрорайонах Южно-Сахалинска 29 июля и 12 августа с 07.00 до 18.00 будут введены ограничения в подаче электроэнергии и холодной воды (с 3-го по 9-й этаж). Это связано с подготовкой воздушной высоковольтной линии 110 кВ ПАО «Сахалинэнерго» к зиме.

Ограничения коснутся жилых домов и административных зданий, расположенных в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 19а микрорайонах и 10-м районе (пр. Мира — ул. Сахалинская — ул. Милицейская — ул. Бумажная), во 2-м укрупненном квартале, в районе «Эдем» (II очередь), на ул. Физкультурной (дома № 38, 40 и 42), сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.