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Пограничники ловят браконьеров на Сахалине

Пограничники ловят браконьеров на Сахалине

За два дня обнаружены нарушители в Ногликском и Долинском районах

Сахалинские пограничники занимаются поиском браконьеров, добывающих горбушу, сообщает пресс-служба пограничного упраления.

В связи с малым подходом тихоокеанских лососей к берегам Сахалина в настоящее время выловлено всего 5 % от рекомендованного. Но, как показывает практика, дефицит рыбы ведет к повышению цены и соответственно активизирует браконьеров.

Об этом говорят и результаты рейдов, проводимых пограничниками. Ежедневно они изымают из воды немаркированные и запрещенные орудия лова. Рыбу, обнаруженную в сетях, выпускают. Только за июль предотвращенный ущерб составил более миллиона рублей.

26 июля в акватории Ныйского залива Ногликского района пресечена деятельность группы, которая занималась незаконным выловом лососей. Более 200 кг рыбы, сети, две лодки с подвесным руль-мотором изъяты.

Днем ранее, 25 июля в районе р. Рыбная Долинского района пограничники задержали браконьера. На момент задержания он успел выловить около 100 кг горбуши, основная часть улова состояла из самок.

В отношении указанных лиц решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:44 0
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Комментарии
Online
Leonid_Nosov Online
Написано сегодня, в 12:23
рыбы вообще нет! пять процентов если быть внимательным это северо-курильск взял, а с такими темпами браконьерства скоро вообще рыбы на Сахалине не будет!
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