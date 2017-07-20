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В Японском море с невельского судна пропал помощник капитана

В Японском море с невельского судна пропал помощник капитана

Следователи проводят проверку

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России проводится процессуальная проверка по факту исчезновения моряка с борта рефрижераторного судна «Николай Касаткин» в Японском море, по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте, следствием установлено, что 26 июля 2017 года в 16:40 по московскому времени обнаружено отсутствие третьего помощника капитана на борту судна «Николай Касаткин», следовавшего по маршруту из г. Пусан в  Охотское море. 

Как стало известно astv.ru, пропавшему 32 года. Мужчина пропал на выходе из Корейского пролива, у остова Оки. Порт приписки судна - Невельск.

О происшествии оповещены ближайшие суда и береговая охрана Японии, подан сигнал бедствия «Человек за бортом», проводятся поисковые мероприятия.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:59 +1
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Комментарии
Online
Vitaliy Borodin Online
Написано сегодня, в 18:05
жесть !!!!
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0
Malinka17
Написано сегодня, в 18:08
Вот же страшно-то как...
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+3
Online
Nord Online
Написано сегодня, в 18:09
Это магия.
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0
amster
Написано сегодня, в 19:59
выкинули
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