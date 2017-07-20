В Японском море с невельского судна пропал помощник капитана

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России проводится процессуальная проверка по факту исчезновения моряка с борта рефрижераторного судна «Николай Касаткин» в Японском море, по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте, следствием установлено, что 26 июля 2017 года в 16:40 по московскому времени обнаружено отсутствие третьего помощника капитана на борту судна «Николай Касаткин», следовавшего по маршруту из г. Пусан в Охотское море.

Как стало известно astv.ru, пропавшему 32 года. Мужчина пропал на выходе из Корейского пролива, у остова Оки. Порт приписки судна - Невельск.

О происшествии оповещены ближайшие суда и береговая охрана Японии, подан сигнал бедствия «Человек за бортом», проводятся поисковые мероприятия.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.