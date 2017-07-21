Девочка-подросток утонула на Сахалине

Misanec.ru

Сегодня, 27 июля около 7 часов вечера в акватории Александровского залива в Александровске-Сахалинском утонула девочка-подросток.

По словам очевидцев, это произошло на пирсе в районе рыбзавода. По предварительной информации, три школьницы купались, прыгали на камнях. На отливе одну из них стало уносить в море. Помочь подруге подростки не смогли. На место прибыли все оперативные службы райцентра.

По предварительной информации, утонувшей девочке 13 лет.

Примерно в 22:00 поиск был приостановлен. Результатов он не дал.

Как сообщили astv. ru в областном следкоме, следственным отделом по Александровску-Сахалинскому СУ СК РФ по Сахалинской области проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.