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Девочка-подросток утонула на Сахалине
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Девочка-подросток утонула на Сахалине

Школьницы купались в акватории Александровского залива

Сегодня, 27 июля около 7 часов вечера в акватории Александровского залива в Александровске-Сахалинском утонула девочка-подросток.

По словам очевидцев, это произошло на пирсе в районе рыбзавода. По предварительной информации, три школьницы купались, прыгали на камнях. На отливе одну из них стало уносить в море. Помочь подруге подростки не смогли. На место прибыли все оперативные службы райцентра. 

По предварительной информации, утонувшей девочке 13 лет.

Примерно в 22:00 поиск был приостановлен. Результатов он не дал.

Как сообщили astv. ru в областном следкоме, следственным отделом по Александровску-Сахалинскому СУ СК РФ по Сахалинской области проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Автор: Татьяна Сергеева, вчера, в 23:42 +2
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Событие
утонул ребенок
Место
Александровск-Сахалинский
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Комментарии
lvista
Написано вчера, в 23:46
ой, горе, горе...какое страшное горе. Соболезную родным
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+2
Korennoy
Написано вчера, в 23:49
Беда...
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+3
Online
Балтийская Килька Online
Написано вчера, в 23:51
горе какое....Соболезнования родным...
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+2
raibekaa
Написано вчера, в 23:51
Саболезнования родным и близким
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+2
NARBLE
Написано вчера, в 23:58
Соболезнования родным и близким
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+1
Ярославчик
Написано сегодня, в 00:17
Лето...уносит жизни детей...
Надо быть осторожнее...вода и огонь ошибок не прощают.
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0
Devil1985
Написано сегодня, в 00:49
Ярославчик, и дороги
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0
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 00:54 Отредактированно сегодня, в 00:55
Ну как же без взрослых то на море ходить... .
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0
Jim
Написано сегодня, в 01:11
Жесть.Саболезнования родным
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0
Online
spaiks Online
Написано сегодня, в 01:52
Пока не нашли, надежда есть... Дай Бог живая.
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0
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