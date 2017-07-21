Сахалинцы почти перестали участвовать в софинансировании пенсий

Программа государственного софинансирования пенсий, которую активно рекламировали с 2008 года, теряет популярность у сахалинцев. Несмотря на то что взносы по ней можно платить еще несколько лет, уже сейчас число тех, кто это делает, на Сахалине и Курилах едва превышает 1000 человек. В начале программы желающих было почти в 30 раз больше.

Прием заявлений от новых участников программы закончился в декабре 2014 года. Вносить деньги каждый из них может в течение 10 лет, поэтому теоретически сейчас платить взносы имеют возможность и самые старые, и самые молодые участники. Общее число жителей Сахалинской области, зарегистрированных для участия в программе софинансирования за все время, составило 28 тысяч человек. Однако уже в прошлом году число тех, кто продолжает делать взносы, не достигло и 10 % от этого количества.

Как сообщили ASTV.RU в отделении Пенсионного фонда России по Сахалинской области, в 2015 году в проекте участвовали, то есть вносили дополнительные страховые взносы, 3 439 человек. В 2016-м их осталось 2 563. После первого полугодия 2017 года число составило 1 065 человек. Специалисты допускают, что люди решили сделать перерыв, а потом снова начнут платить. Но, по их словам, статистика показывает: человек, не заплативший один-два раза, делать этого уже не станет.

Почему популярность программы так резко снижается, в ПФР не оценивают.

– Мы видим только уплаченные взносы и не проводим аналитики, почему стало меньше людей, – рассказал ASTV.RU сотрудник пресс-службы областного отделения фонда Сергей Зубов.

По общероссийским оценкам аналитиков, основных причин быстрого падения интереса к программе две. Первая – сумма софинансирования. Его максимальный размер в 12 000 рублей за год при старте проекта был ощутимым, но к 2017 году его ценность серьезно упала. Вторая и главная – заморозка с 2014 года накопительных пенсий. Это сделало софинансирование бессмысленным: государство подорвало доверие к себе, отменив концепцию, при которой гражданин влиял на свою будущую пенсию собственными накоплениями, и вернувшись к распределительной системе.

Проект работал с 30 апреля 2008 года вплоть до конца 2014-го. Каждый добровольный взнос на пенсию на сумму от 2 тысяч рублей дублировался государством и клался на счет гражданина. Ежегодный лимит составил 12 тысяч рублей.

Сотрудники ПФР поделились одним из наблюдений, которые возникли в ходе реализации проекта. За годы работы программы в ней обнаружилась особенность, которой длительное время пользовались предприимчивые россияне. Участвовать в проекте могли и действующие пенсионеры. Они имели право ежегодно единовременно забирать полную удвоенную сумму внесенных денег в рамках программы. Положив 12 тысяч рублей, на следующий год они забирали 24 тысячи, таким образом получая 100-процентную прибыль. После этого правила игры изменились и вместо раза в год применение такой схемы ограничили разом в 5 лет.

Основная часть желающих поучаствовать в этом государственном проекте начали делать это еще в конце «нулевых» годов, отмечают в фонде. Поэтому 10-летний срок уплаты взносов у большинства сахалинцев истекает в конце текущего десятилетия.