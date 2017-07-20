В Шахтерске планируют построить ещё один морской порт

Юрий Трутнев одобрил планы по строительству нового морского порта в Шахтерске Углегорского района. На всю территорию муниципального образования недавно был распространен режим свободного порта Владивосток. Это позволит ускорить здесь реализацию многих важных начинаний, сопряженных с созданием рабочих мест и увеличением налоговой базы, считает заместитель председателя федерального правительства и полномочный представитель президента России в ДФО. Вместе с губернатором Олегом Кожемяко сегодня он посетил Углегорский район, где ознакомился с инвестиционными проектами, ряд из которых уже реализуется.

Самый крупный связан с увеличением добычи угля на Солнцевском разрезе. Только разведанных запасов «черного золота» здесь около 300 миллионов тонн. Разработкой занимается Восточная горнорудная компания. Уровень добычи за последние четыре года вырос вчетверо и по итогам 2016 достиг около 4 миллионов тонн. При этом было создано более 600 новых рабочих мест.

Взамен устаревшей разрез получил новейшую технику от лучших мировых производителей. Сегодня здесь работают огромные гидравлические экскаваторы с ковшами вместимостью от 15 до 23 кубометров. Парк карьерных самосвалов вырос с 26 до 56 единиц. Появились редкие для Сахалина Komatsu грузоподъемностью 90 тонн и гиганты – БелАЗы, способные транспортировать 220 тонн.

Для перевозки угля в порт также используются современные машины. Учитывая, что потребности Сахалина в этом виде полезных ископаемых сейчас полностью закрыты, основная его часть идет на экспорт. Покупателям из Японии, Китая, Южной Кореи, Филиппин, Тайваня, Индии сырье отгружают через порт Шахтерска. До него в ближайшие годы планируют построить угольный конвейер – уникальное для страны инженерное сооружение протяженностью 28 километров. Ввод его в работу позволит убрать с районных дорог целую армию тяжелых грузовиков. Извлеченный уголь по большому транспортеру будет поступать в морскую гавань напрямую с Солнцевского месторождения.

– В масштабах России Сахалин станет первопроходцем в освоении таких технологий. Сейчас рассматриваем предложения от разных поставщиков конвейерного оборудования для проекта. Среди них есть японские и российские компании. В текущем году мы намерены приступить к проектированию сооружения, а в следующем – к строительным работам, – сообщил председатель совета директоров угольной компании Олег Мисевра.

Примерно в те же сроки, добавил он, будет формироваться и проектная документация для создания в Шахтерске нового порта. Еще одна гавань позволит Углегорскому району увеличить объемы отгрузки угля. От первоначального варианта – модернизировать действующие морские ворота – вынести причальную стенку дальше в море – решено отказаться. Такие работы могут привести к полной остановке угледобычи на месторождении из-за невозможности реализовывать продукцию.

Это решение нашло поддержку у Юрия Трутнева: «Новый порт необходим для того, чтобы продолжить освоение угольных месторождений в районе. Это позволит создать новые рабочие места, даст дополнительные налоги в бюджеты всех уровней. Это самое главное. Сахалин в целом и особенно местную глубинку надо развивать и приводить в порядок. Будем последовательно добиваться того, чтобы здесь создавались достойные условия для жизни, и люди чувствовали себя комфортно».

Распространение режима свободного порта Владивосток на всю территорию Углегорского района, отметил вице-премьер и полпред, даст многочисленные преимущества и для бизнеса. Среди них - налоговые льготы - на прибыль, имущество и землю, беспошлинный ввоз товаров и оборудования.

- Если говорить о данном проекте, то эти меры должны позволить реализовать его в более сжатые сроки – в течение 3-4 лет, - сказал Юрий Трутнев, подводя итоги поездки.

По информации пресс-секретаря губернатора Сахалинской области