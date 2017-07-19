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Из южно-сахалинского детсада сбежали два мальчика

Из южно-сахалинского детсада сбежали два мальчика

Их хватились только через некоторое время

Из детского сада №7 Южно-Сахалинска сегодня в первой половине дня сбежали два ребенка. Они прошли незамеченными с территории на улицу. Детей хватились, только когда местный сторож, живущий в том же дворе, увидел их без присмотра и попросил работников детсада проверить, все ли малыши на месте. Оказалось, что пропали два 6-летних мальчика из подготовительной группы.

- Воспитатель находилась на участке, но не увидела, что дети ушли. Раз они ушли с участка, то, соответственно, они свободно прошли по территории. Мальчики играли в войну, у них в руках у одного был пистолет, у другого игрушечный автомат. Этим автоматом ребенок нажал на кнопку калитки, и оба вышли, – рассказала АСТВ заведующая детским садом Марина Ефремова.

Галерея
Из южно-сахалинского детсада сбежали два мальчика, Фото: 1
Из южно-сахалинского детсада сбежали два мальчика, Фото: 2
Из южно-сахалинского детсада сбежали два мальчика, Фото: 3
Из южно-сахалинского детсада сбежали два мальчика, Фото: 4
Из южно-сахалинского детсада сбежали два мальчика, Фото: 5
Из южно-сахалинского детсада сбежали два мальчика

Спустя час после пропажи детей обнаружили на работе у одной из мам беглецов. Как оказалось, они достаточно долгое время прогуляли на улице. По словам старшего инстектора городского отдела по делам несовершеннолетних Екатерины Пакулиной, случай исключительный: такое случается очень редко.

- Дети сказали нам, что шли аккуратно, светофор переходили только на зеленый сигнал. Но у меня вызывает опасения безразличие наших граждан. Многие находились рядом с детьми, визуально очень маленькими, и никто не отреагировал и не спросил, куда же дети направляются, – добавила Пакулина.

Сейчас беглецы находятся дома. Воспитателю детского сада – она, кстати, имеет серьезный педагогический стаж – объявлен выговор, в отношении заведующей назначена проверка.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:48 +2
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Место
детский сад №7
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Комментарии
Bokassa
Написано сегодня, в 17:53
а все бегут бегут
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+3
KsuKsu
Написано сегодня, в 18:09
Хорошо хоть нашлись. А то не пойми куда могли уйти
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+3
Bonjur
Написано сегодня, в 18:36
Ой слава богу, что всё обошлось. Не дай Бог
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+2
Malinka17
Написано сегодня, в 18:51
Вот козявки маленькие! Какое воспитание: светофоры-то они правильно прошли, и к маме на работу-то дошли...
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+3
kholmchanin
Написано сегодня, в 18:54
Реальные пацаны!..
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+2
ateriya
Написано сегодня, в 18:54
Вот проказники. Воспитатель обычно с нянечкой на площадке находится. Хорошо хоть ничего не случилось.а люди да. Равнодушные. Я не я и хата не моя. Не страшно вам люди от собственного безразличия к окружающим?
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+1
YuliaFrunze
Написано сегодня, в 19:07
Я как-то сбежала из садика, зимой. Потом гулять надоело и я пришла обратно. Ни воспитатель ни нянечка по моему и не заметили что меня не было.

И никто не искал естественно
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+2
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 19:19
Ага, взрослый мужик к детям пристанет, так его потом в педофилии обвинят. Сами.делают общество безразлично с принципом Моя хата с краю.
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0
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 19:30
Ох, парни, плачет по вам ремень)))))
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+1
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