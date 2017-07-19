Из южно-сахалинского детсада сбежали два мальчика

Из детского сада №7 Южно-Сахалинска сегодня в первой половине дня сбежали два ребенка. Они прошли незамеченными с территории на улицу. Детей хватились, только когда местный сторож, живущий в том же дворе, увидел их без присмотра и попросил работников детсада проверить, все ли малыши на месте. Оказалось, что пропали два 6-летних мальчика из подготовительной группы.

- Воспитатель находилась на участке, но не увидела, что дети ушли. Раз они ушли с участка, то, соответственно, они свободно прошли по территории. Мальчики играли в войну, у них в руках у одного был пистолет, у другого игрушечный автомат. Этим автоматом ребенок нажал на кнопку калитки, и оба вышли, – рассказала АСТВ заведующая детским садом Марина Ефремова.

Спустя час после пропажи детей обнаружили на работе у одной из мам беглецов. Как оказалось, они достаточно долгое время прогуляли на улице. По словам старшего инстектора городского отдела по делам несовершеннолетних Екатерины Пакулиной, случай исключительный: такое случается очень редко.

- Дети сказали нам, что шли аккуратно, светофор переходили только на зеленый сигнал. Но у меня вызывает опасения безразличие наших граждан. Многие находились рядом с детьми, визуально очень маленькими, и никто не отреагировал и не спросил, куда же дети направляются, – добавила Пакулина.

Сейчас беглецы находятся дома. Воспитателю детского сада – она, кстати, имеет серьезный педагогический стаж – объявлен выговор, в отношении заведующей назначена проверка.