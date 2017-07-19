Телефонного террориста задержали на Сахалине

Анонимом, который сообщил о бомбе в холмском магазине, оказался 42-летний корсаковец

Сахалинские полицейские, совместно с сотрудниками УФСБ задержали мужчину, который сообщил о заложенной в одном их холмских магазинов бомбе.

Напомним, 13 июля в 22.38 в дежурную часть полиции Холмска аноним сообщил, что в магазине, на улице Крузенштерна, заложено взрывное устройство.

Информация о взрывном устройстве не подтвердилась. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции совместно с УФСБ личность звонившего установили. Им оказался гражданин 1975 года рождения, проживающий на территории Корсаковского района.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.