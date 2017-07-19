новости
новости
Регистрация
Телефонного террориста задержали на Сахалине

Телефонного террориста задержали на Сахалине

Анонимом, который сообщил о бомбе в холмском магазине, оказался 42-летний корсаковец

Сахалинские полицейские, совместно с сотрудниками УФСБ задержали мужчину, который сообщил о заложенной в одном их холмских магазинов бомбе.

Напомним, 13 июля в 22.38 в дежурную часть полиции Холмска аноним сообщил, что в магазине, на улице Крузенштерна, заложено взрывное устройство.

Информация о взрывном устройстве не подтвердилась. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции совместно с УФСБ личность звонившего установили. Им оказался гражданин 1975 года рождения, проживающий на территории Корсаковского района.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1  ст. 207 УК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:49 +2
Другие статьи по темам
Прочее
телефонный террорист
Популярное на ASTV
Одна машина залетела под другую в результате ДТП в Южно-Сахалинске
Одна машина залетела под другую в результате ДТП в Южно-Сахалинске
В Луговом найдена маленькая девочка без родителей
В Луговом найдена маленькая девочка без родителей
Сахалинский следком продолжает розыск пропавшей 14 лет назад Елены Малининой
Сахалинский следком продолжает розыск пропавшей 14 лет назад Елены Малининой
Более 50 волонтеров ежедневно разыскивают пропавшую в Холмском районе девушку
Более 50 волонтеров ежедневно разыскивают пропавшую в Холмском районе девушку

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
Светлана Светлая Online
Написано сегодня, в 14:51
Шалун переросток
Ответить
+9
Sakhalinchik
Написано сегодня, в 15:17
Светлана Светлая, да это уже не шалун ))), а деградант полный ))). Шалить можно в 13 лет, ну некоторые в 18 )))
а этот уже
Ответить
+3
Online
Vings Online
Написано сегодня, в 15:28
Sakhalinchik, скорее всего там белочка мозгом рулила. Вот на фига около 11вечера сообщать про бомбу в магазине. Возможно я ошибаюсь, но вот мнение складывается, что он пришел за пузырем, а ему отказали. Вот и была месть кота Леопольда.
Ответить
+5
CrazyDimon
Написано сегодня, в 15:38
Vings, Ну да))) сказалбы,что хоть паленкой банчат...
Ответить
+1
Online
Товарищ Сергей Online
Написано сегодня, в 15:27
Расстрэлять!
Ответить
+1
Online
Charon Online
Написано сегодня, в 16:39
странно, а чё он не в своём городе магазин "заминировал", думал наверно, что не найдут раз не в своём районе, придурок одним словом
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Юный угонщик, укравший машину матери, стал фигурантом уголовного дела
Юный угонщик, укравший машину матери, стал фигурантом уголовного дела
Легковой автомобиль сгорел в Ногликах
Легковой автомобиль сгорел в Ногликах
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru