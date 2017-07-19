Легковой автомобиль сгорел в Ногликах
Пожар произошел в районе улицы Мостовой
24 июля в 09.25 диспетчеру Ноглинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о том, что в районе улицы Мостовой горит легковой автомобиль.
Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 1 минуту. На тот момент машина горела открытым пламенем.
Возгорание локализовали в 09.29, а в 09.35 полностью ликвидировали. В тушении было задействовано 5 человек и 1 единица техники.
Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
Комментарии
Devil1985
Написано сегодня, в 14:55
Правильно будет-НоглиКского пожарно-спасательного гарнизона
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+2
ocharovashka
Написано сегодня, в 15:02
Devil1985, точно
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+2
Online
Sakhalinchik Online
Написано сегодня, в 15:13
ocharovashka, это же Лиза...
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+3
ZLOI275
Написано сегодня, в 15:33
Devil1985, Как вы смеете звизде указывать как правильно писать
Ей не подобает опускаться до таких мелочей
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+3