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Легковой автомобиль сгорел в Ногликах

Легковой автомобиль сгорел в Ногликах

Пожар произошел в районе улицы Мостовой

24 июля в 09.25 диспетчеру Ноглинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о том, что в районе улицы Мостовой горит легковой автомобиль.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 1 минуту. На тот момент машина горела открытым пламенем.

Возгорание локализовали в 09.29, а в 09.35 полностью ликвидировали. В тушении было задействовано 5 человек и 1 единица техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:43 +1
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Комментарии
Devil1985
Написано сегодня, в 14:55
Правильно будет-НоглиКского пожарно-спасательного гарнизона
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+2
ocharovashka
Написано сегодня, в 15:02
Devil1985, точно
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+2
Online
Sakhalinchik Online
Написано сегодня, в 15:13
ocharovashka, это же Лиза...
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+3
ZLOI275
Написано сегодня, в 15:33
Devil1985, Как вы смеете звизде указывать как правильно писать
Ей не подобает опускаться до таких мелочей
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+3
Еще 1 комментарий
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