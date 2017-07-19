Легковой автомобиль сгорел в Ногликах

24 июля в 09.25 диспетчеру Ноглинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о том, что в районе улицы Мостовой горит легковой автомобиль.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 1 минуту. На тот момент машина горела открытым пламенем.

Возгорание локализовали в 09.29, а в 09.35 полностью ликвидировали. В тушении было задействовано 5 человек и 1 единица техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.