Житель Поронайска перевел деньги знакомой на свой счет и думал, что его не найдут

Фото: sbankin.com

Молодой житель Поронайска украл с карты соседки больше 200 тысяч рублей. Он в два этапа перевел деньги с ее счета на свой через банкомат и думал, что этого не заметят. Теперь его судят по статье «кража».

По сообщению УМВД России по Сахалинской области, 18-летний парень жил с ровесницей в одном общежитии. Однажды он подсмотрел пин-код, который она вводила при снятии денег. После этого он взял ее карту, пошел к банкомату и перевел на свой счет 175 тысяч рублей. Подумав два дня, он сходил и перевел себе еще 50 тысяч.

Обнаружив пропажу карты, девушка пошла в полицию. Полицейские пришли в общежитие и поговорили с подозреваемым; он признался в краже последних пятидесяти тысяч, но умолчал о первом переводе. Информация об этом вскрылась после запроса в банк – реквизиты счета, на который перевели деньги, содержали все данные молодого человека.

Сейчас парень находится под подпиской о невыезде. Статья, которую ему вменяют предусматривает до 5 лет лишения свободы.