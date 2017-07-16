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Житель Поронайска перевел деньги знакомой на свой счет и думал, что его не найдут
Фото: sbankin.com

Житель Поронайска перевел деньги знакомой на свой счет и думал, что его не найдут

Сумма составила 225 тысяч рублей

Молодой житель Поронайска украл с карты соседки больше 200 тысяч рублей. Он в два этапа перевел деньги с ее счета на свой через банкомат и думал, что этого не заметят. Теперь его судят по статье «кража».

По сообщению УМВД России по Сахалинской области, 18-летний парень жил с ровесницей в одном общежитии. Однажды он подсмотрел пин-код, который она вводила при снятии денег. После этого он взял ее карту, пошел к банкомату и перевел на свой счет 175 тысяч рублей. Подумав два дня, он сходил и перевел себе еще 50 тысяч.

Обнаружив пропажу карты, девушка пошла в полицию. Полицейские пришли в общежитие и поговорили с подозреваемым; он признался в краже последних пятидесяти тысяч, но умолчал о первом переводе. Информация об этом вскрылась после запроса в банк – реквизиты счета, на который перевели деньги, содержали все данные молодого человека.

Сейчас парень находится под подпиской о невыезде.  Статья, которую ему вменяют предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:45 +2
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Комментарии
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 15:48
ИДИОТ!!!
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+5
Online
leksoos13 Online
Написано сегодня, в 15:57
Balbes, причем какой-то клинический)))) С тайги чтоли приехал?:)
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+6
S.T.A.L.K.E.R.
Написано сегодня, в 15:53
.....
тоже самое что вставить хату и потерять там свой паспорт!
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+8
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 16:44
S.T.A.L.K.E.R., нет что бы в парике снять наличку
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0
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 15:55
Под матрац надо было

А вообще да, маразматик чертов...
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+2
Korennoy
Написано сегодня, в 16:03
На Руси, слава Богу, дураков лет на сто припасено. ©Кузьмич.
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+1
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 16:06
Какой хитрый, сам себя перехитрил
что он ,, умный,,
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+1
Online
YETI Online
Написано сегодня, в 16:09
Хакер из Anonimous.
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+1
Online
Vitaliy Borodin Online
Написано сегодня, в 16:22
фантик
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+1
Online
DashaA Online
Написано сегодня, в 16:32
Такой наивный..."не заметили".
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0
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 16:35
Великий махинатор.
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0
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Huli_Ганка Online
Написано сегодня, в 16:51
Откуда у девочки 18 лет такое баблище на карте????
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