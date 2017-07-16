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В Южно-Сахалинске рабочего насмерть придавило стеклом при разгрузке
фото очевидцев

В Южно-Сахалинске рабочего насмерть придавило стеклом при разгрузке

Спасти мужчину не удалось

Сегодня, 21 июля в первой половине дня в Южно-Сахалинске напротив шинного центра "Вианор", у фирмы по приему металла погиб мужчина. Он участвовал в разгрузке партии стекла.

По предварительным данным, три пачки стекла, каждая из которых весит около двух тонн, находились в кузове грузовика и были перетянуты заводской упаковочной лентой. Двое рабочих должны были закрепить на пачках со стеклом стропленту для дальнейшей разгрузки, но перед этим перерезали заводскую обмотку. В результате одна из пачек упала на мужчину. Спасти его не удалось. От полученных травм рабочий скончался на месте происшествия.

Правоохранительные органы проводят проверку. Выясняются все обстоятельства случившегося.

 

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В Южно-Сахалинске рабочего насмерть придавило стеклом при разгрузке, Фото: 1
В Южно-Сахалинске рабочего насмерть придавило стеклом при разгрузке, Фото: 2
В Южно-Сахалинске рабочего насмерть придавило стеклом при разгрузке, Фото: 3
В Южно-Сахалинске рабочего насмерть придавило стеклом при разгрузке
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 16:14 +3
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Комментарии
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 16:18
Банальное нарушение техники безопасности и вот такие трагические последствия. Соболезнования родным.
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+12
Online
atm Online
Написано сегодня, в 16:23
Соболезнования родным и близким
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+6
Online
Vitaliy Borodin Online
Написано сегодня, в 16:26
жесть . писец изо халатности кого то , и такая нелепая смерть.
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+4
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 16:32
Какой ужас, страшная и нелепая смерть
мои соболезнования
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+6
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 16:38
Соболезнования родным и близким. Жаль человека.
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+4
Online
Naik Online
Написано сегодня, в 16:48
соболезную
, безопасность превыше всего
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+2
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Huli_Ганка Online
Написано сегодня, в 16:49 Отредактированно сегодня, в 16:50
Блин-блин-блин!!!!Правила ТБ написаны кровью!
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0
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Татьяна БЛ Online
Написано сегодня, в 16:52
Кто-то с утра пошёл на работу, вроде и безопасную...а случай и чья то халатность сыграли злую шутку... соболезнования
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