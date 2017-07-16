В Южно-Сахалинске рабочего насмерть придавило стеклом при разгрузке

фото очевидцев

Сегодня, 21 июля в первой половине дня в Южно-Сахалинске напротив шинного центра "Вианор", у фирмы по приему металла погиб мужчина. Он участвовал в разгрузке партии стекла.

По предварительным данным, три пачки стекла, каждая из которых весит около двух тонн, находились в кузове грузовика и были перетянуты заводской упаковочной лентой. Двое рабочих должны были закрепить на пачках со стеклом стропленту для дальнейшей разгрузки, но перед этим перерезали заводскую обмотку. В результате одна из пачек упала на мужчину. Спасти его не удалось. От полученных травм рабочий скончался на месте происшествия.

Правоохранительные органы проводят проверку. Выясняются все обстоятельства случившегося.