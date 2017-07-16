Огромный оползень заблокировал движение по Чеховскому перевалу

фото очевидцев

На проезжей части оказалось около 300 кубометров грунта

Сегодня, 21 июля в Холмском районе на Чеховском перевале сошел оползень. На проезжей части оказалось около 300 кубометров грунта.

По словам очевидцев, потоки с сопки сходили несколько раз.

В настоящее время движение на этом участке дороги закрыто. Ликвидировать завал из Холмска выехал экскаватор.

16.25. Проезд по перевалу открыт. Техника расчистила дорогу.

При появлении дополнительной информации новость будет дополнена