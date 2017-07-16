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Огромный оползень заблокировал движение по Чеховскому перевалу
фото очевидцев

Огромный оползень заблокировал движение по Чеховскому перевалу

На проезжей части оказалось около 300 кубометров грунта

Сегодня, 21 июля в Холмском районе на Чеховском перевале сошел оползень. На проезжей части оказалось около 300 кубометров грунта. 

По словам очевидцев, потоки с сопки сходили несколько раз.

В настоящее время движение на этом участке дороги закрыто. Ликвидировать завал из Холмска выехал экскаватор. 

16.25. Проезд по перевалу открыт. Техника расчистила дорогу. 

При появлении дополнительной информации новость будет дополнена

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Огромный оползень заблокировал движение по Чеховскому перевалу, Фото: 2
Огромный оползень заблокировал движение по Чеховскому перевалу, Фото: 3
Огромный оползень заблокировал движение по Чеховскому перевалу, Фото: 4
Огромный оползень заблокировал движение по Чеховскому перевалу, Фото: 5
Огромный оползень заблокировал движение по Чеховскому перевалу, Фото: 6
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Огромный оползень заблокировал движение по Чеховскому перевалу
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 15:45 +5
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Комментарии
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 16:09
Никто не пострадал?
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+2
NNS41148
Написано сегодня, в 16:42
KsuKsu, а что будет, когда действительно огромный оползень сползёт?
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+1
Online
Charon Online
Написано сегодня, в 17:01
ну как всегда после хорошего дождя, что по дороге на Чехов и на Невельск
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