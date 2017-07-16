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Две несовершеннолетние южносахалинки сбежали из реабилитационого центра

Две несовершеннолетние южносахалинки сбежали из реабилитационого центра

Если вам известно, где они находятся - отзовитесь

Полиция Южно-Сахалинска разыскивает двух девочек-подростков. Вечером 13 июля они сбежали из социально-реабилитационного центра "Маячок". До настоящего времени местонахождение пропавших неизвестно. 

Сбежали:

14-летняя Виктория Игоревна Переяслова.

Приметы: на вид 16 лет, худощавого телосложения, рост 165 см, длинные русые волосы, светлые глаза. 

Была одета: желто-бежевая блузка, светло-синяя джинсовая ветровка, синие джинсовые шорты.

15-летняя Елена Александровна Рыжова.

Приметы: на вид 16 лет, среднего телосложения, рост 167 см, русые волосы, стрижка каре, зелено-голубые глаза. 

Была одета: джинсовые шорты, светлая кофта.

Если вам что-то известно о том, где находятся Виктория Переяслова и Елена Рыжова, сообщите об этом по телефонам: (4242) 789-405, 789-421, 789-648, WhatsApp - 89621206698.

Автор: Татьяна Сергеева, вчера, в 17:30 +3
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Комментарии
yur
Написано вчера, в 17:32
Видно потянуло на приключения
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+5
passerby_boy
Написано вчера, в 17:38
yur, ага, романтика... а потом разбитые сердца, все мужики козлы и т.д. )
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+3
Netu_nika
Написано вчера, в 17:33
что ж такое то, зачесалось что ли?
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+5
passerby_boy
Написано вчера, в 17:37
Netu_nika, всё очень просто, отсутствие контроля и ответственности тех кто присматривал и тех за кем присматривали )
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+3
Netu_nika
Написано вчера, в 17:38
passerby_boy, да нет, приключения начинаются с 14 лет, это все гормоны)
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+2
Vladiksakh65
Написано вчера, в 17:45
Лето , время побегов.
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+4
Troyan
Написано вчера, в 17:55
сбежали 13 июля, новость 21 июля, может уже видел кто по 10 раз, да не вспомнит...медленные сводки от полиции у нас
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+3
Товарищ Сергей
Написано вчера, в 18:05
да не надо искать.
Нас жизнь учила,мы и поумнели раньше,чем нынешние 20-25 летние...
Начпокаются,накурятся,напьются,наабортятся-там жизнь уже сама отсеет кого куда.
Образование и воспитание одно,а мозги это другое.
ИМХО.
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+6
Malinka17
Написано вчера, в 18:59
Товарищ Сергей, злые вы... У них-это это любооофь называется!
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+4
Nektos
Написано вчера, в 19:44
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+2
Nektos
Написано вчера, в 19:45
Нагуляются сами придут, возраст уже такой что им никто не указ
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+4
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 21:17
Nektos, лишь бы гульба не завершилась плохо. Сволочей хватает, девчонки по сути беззащитны.
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+3
Online
Балтийская Килька Online
Написано вчера, в 21:49
НюНик_просто_Анна, Опаньки, Нюняш, а чой-то тебе Вулкан минусует?
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0
Маргарита
Написано вчера, в 22:51
Nektos, а я в таком возрасте в казаки-разбойники играла
и в 10 была дома как штык
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+1
Еще 3 комментария
Маргарита
Написано вчера, в 22:53
я в 16 выглядела на 16
в 27 выгляжу на 18
жаль, подрастающее поколение выглядит старше меня
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+1
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