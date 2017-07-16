Две несовершеннолетние южносахалинки сбежали из реабилитационого центра
Если вам известно, где они находятся - отзовитесь
Полиция Южно-Сахалинска разыскивает двух девочек-подростков. Вечером 13 июля они сбежали из социально-реабилитационного центра "Маячок". До настоящего времени местонахождение пропавших неизвестно.
Сбежали:
14-летняя Виктория Игоревна Переяслова.
Приметы: на вид 16 лет, худощавого телосложения, рост 165 см, длинные русые волосы, светлые глаза.
Была одета: желто-бежевая блузка, светло-синяя джинсовая ветровка, синие джинсовые шорты.
15-летняя Елена Александровна Рыжова.
Приметы: на вид 16 лет, среднего телосложения, рост 167 см, русые волосы, стрижка каре, зелено-голубые глаза.
Была одета: джинсовые шорты, светлая кофта.
Если вам что-то известно о том, где находятся Виктория Переяслова и Елена Рыжова, сообщите об этом по телефонам: (4242) 789-405, 789-421, 789-648, WhatsApp - 89621206698.
Нас жизнь учила,мы и поумнели раньше,чем нынешние 20-25 летние...
Начпокаются,накурятся,напьются,наабортятся-там жизнь уже сама отсеет кого куда.
Образование и воспитание одно,а мозги это другое.
ИМХО.