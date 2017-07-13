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21 июля юг Сахалина накроют сильные ливни

21 июля юг Сахалина накроют сильные ливни

МЧС выпустило предупреждение о плохой погоде

В пятницу, 21 июля, на территории нескольких районов Сахалинской области, включая Южно-Сахалинск, ожидаются сильнейшие дожди. Об этом информирует гидрометеослужба региона. Кроме областной столицы, стихия накроет Анивский, Долинский, Корсаковский, Невельский, Томаринский и  Холмский районы.

Сильный дождь начнется текущей ночью и к утру превратится в ливень. В течение дня интенсивность осадков будет меняться, но в целом останется высокой.

За 12 часов, по прогнозу, выпадет не менее 30 миллиметров осадков (не менее трети месячной нормы июля).

Днем 21 и 22 июля на реках юга Сахалина ожидаются резкие подъемы уровней воды на 1-2 метра, возможны выходы воды на пойму.

МЧС направило в администрации городов и районов, а также другие структуры экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:02 +2
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Комментарии
Online
Alex178500 Online
Написано сегодня, в 15:16
Лучше бы на севере пролил дождь, там нужнее. Но погоде не прикажешь ...
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