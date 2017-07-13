Сахалинец стал фигурантом уголовного дела за неоднократный секс с несовершеннолетней

Следственным отделом по Долинску СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Долинского района. Он подозревается в половом сношении с несовершеннолетней.

Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия с ноября 2015 подозреваемый совершал с местной жительницей, которой на тот момент было 14 лет, половые акты.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.