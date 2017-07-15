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Андрей Хапочкин: из таких форматов, как прямая линия, рождаются действенные программы

Андрей Хапочкин: из таких форматов, как прямая линия, рождаются действенные программы

Отзывы известных жителей о прямой линии главы области

Вопросы жителей, поступившие на прямую линию губернатора Сахалинской области, пересекаются с первоочередными направлениями деятельности правительства. Этот формат имеет полное право стать традиционным, считает директор сахалинского политехнического центра № 2 Сергей Емельянов. Известные сахалинцы продолжают делиться эмоциями от разговора жителей с губернатором.

Андрей Хапочкин, депутат Сахалинской областной Думы:

– Считаю такие форматы, как «Разговор с губернатором», очень важными и актуальными. Это  прямая линия общения главы региона с сахалинцами и курильчанами, возможность для людей напрямую обратиться со своими бедами, чаяниями, предложениями и инициативами.

И кто бы и что бы из критиков ни говорил, я скажу одно: именно из подобных форматов прямого обсуждения общественных проблем, их дальнейшего анализа и неравнодушного подхода к решению проблем и рождаются действенные региональные законопроекты и программы, которые позволяют решать эти проблемы на постоянной и системной основе или изменять и корректировать уже действующие законы в лучшую и более эффективную сторону.

Сергей Емельянов, директор Сахалинского политехнического центра №2:

– 13 июля 2017 года состоялась прямая линия с губернатором Сахалинской области Олегом Николаевичем Кожемяко. Хочется отметить высокую степень важности данного формата общения, когда у каждого жителя региона есть возможность обратиться напрямую к губернатору с теми вопросами, которые волнуют население островного региона.

Вопросы жителей, поступившие на прямую линию, во многом пересекаются с первоочередными направлениями деятельности правительства Сахалинской области. Это переселение из ветхого и аварийного жилья, ремонт и строительство дорог, благоустройство, развитие инфраструктуры населенных пунктов, работа управляющих компаний. Это говорит о том, что властью региона выбраны верные векторы приложения усилий для решения насущных вопросов, определены приоритетные задачи, решение которых позволит повысить комфортность среды проживания населения Сахалинской области. Радует, что в последнее время жителей региона беспокоит не столько решение личных индивидуальных проблем, сколько вопросы, касающиеся в целом населенного пункта, района, региона.

Считаю, что такой формат общения имеет полное право стать традиционным и должен служить толчком к корректировке работы региональной и муниципальных властей с учетом мнения, взглядов и предложений населения Сахалинской области.

Наталья Коршунова – депутат Сахалинской областной думы, председатель сахалинского регионального отделения Союза женщин России:

– На Сахалине, вот в таком формате, прошла впервые прямая линия с губернатором. Поступило огромное количество вопросов. На мой взгляд, общение с населением необходимо. Оно хорошо тем, что имеется возможность не только задать волнующий вопрос, но и сразу получить ответ. Причем есть у жителей вопросы, которые не решаются длительное время и ни одного отдельно взятого муниципалитета, но и соседствующие.

Это видно было, так как вопросы были разнообразны от бытовых до личных и масштабных. Как ветхое и аварийное жильё, о социальных льготах, о фасадах, благоустройстве микрорайонов, скверов и парков в городах. Олег Николаевич давал полные разъяснения по всем вопросам. Я думаю, что люди были удовлетворены полученными ответами. Ведь в прямом эфире принимали участие и мэры, которые поясняли о промедлении решения проблем своих жителей. При этом уже ответы были не просто ответами, а с поручением губернатора и установленными сроками.

Важно, на мой взгляд, и то, что Олег Николаевич обратил внимание и призвал жителей наших к активной жизненной позиции. А именно, чтобы со стороны населения был не только контроль, но и участие в создании ТОСов, общественных домовых советов.

И ещё, уже сейчас озвученные проблемы легли поручениями к исполнителям на стол со сроками их исполнения. А некоторые вопросы, касающиеся медицины, социальных льгот, дополнением в закон Сахалинской области. Подытоживая, скажу, что ничего бесследно не проходит.

Автор: Галина Броневая , вчера, в 16:27
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