Перебои со светом возможны в нескольких районах Южно-Сахалинска

kak.ru

ПАО «Сахалинэнерго» в рамках программы по подготовке к зиме электросетевого комплекса компании проведет плановую реконструкцию высоковольтной линии электропередачи напряжением 110 кВ в г. Южно-Сахалинске.

Как сообщают в энергоснабжающей организации, двухцепная ЛЭП-110 кВ ПС «Южно-Сахалинская» - ПС «Промузел» - ПС «Центр» была построена в 1974 году. К настоящему времени большая часть линии реконструирована. Энергетикам необходимо заменить еще 2,35 километра провода на участке от подстанции «Центр» (улица Бумажная) до опоры №17 по улице Холмская, 7.

На период работ в целях соблюдения техники безопасности энергообъект необходимо обесточить. Основную часть потребителей, за исключением находящихся в центре города, переведут на резервные схемы электроснабжения.

Ограничения в электроснабжении 29 июля и 12 августа с 07:00 до 18:00 затронут 1, 2, 3, 4, 5, 7, 17 и 19 микрорайоны; 1 и 2 укрупненные кварталы; район улицы Милицейской (улица Сахалинская, проспект Мира, улицы Бумажная и Ленина) и район школы №9 (улица Сахалинская, переулки Интернатский, Ангарский, Холодный и Рыночный).

Энергокомпания просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ограничениями в подаче электроэнергии. Энергетики всегда делают все возможное, чтобы при проведении ремонтов свести к минимуму количество отключаемых потребителей.

Напомним, о работах на энергообъектах и связанных с этим ограничениях в электроснабжении можно узнать по телефону диспетчерской службы филиала «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго» – 782 - 782.