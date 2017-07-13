Ежегодная акция «Вода России», организатором которой выступает Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, объединяет сотни тысяч волонтёров по всей стране, которые занимаются очисткой берегов малых рек и водоёмов от скопившего мусора. В этом году в Ногликском районе в акции по очистке берега приняли участие 25 человек – это ребята из трудовых бригад и их руководители.

Как сообщают в районной администрации, юные волонтёры очистили от мусора прибрежную зону рек Ноглинка и Тымь в районе бывшей погранзаставы, было собрано порядка десяти мешков всевозможных отходов и нечистот.

После уборки береговой линии решили навести порядок и на территории, где ранее располагалось здание администрации и котельной около Районной центральной библиотеки.