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Юные волонтёры очистили от мусора прибрежную зону рек Ноглинка и Тымь

Юные волонтёры очистили от мусора прибрежную зону рек Ноглинка и Тымь

Они собрали около десяти мешков разных отходов и нечистот

Ежегодная акция «Вода России», организатором которой выступает Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, объединяет сотни тысяч волонтёров по всей стране, которые занимаются очисткой берегов малых рек и водоёмов от скопившего мусора. В этом году в Ногликском районе в акции по очистке берега приняли участие 25 человек – это ребята из трудовых бригад и их руководители.

Как сообщают в районной администрации, юные волонтёры очистили от мусора прибрежную зону рек Ноглинка и Тымь в районе бывшей погранзаставы, было собрано порядка десяти мешков всевозможных отходов и нечистот.

После уборки береговой линии решили навести порядок и на территории, где ранее располагалось здание администрации и котельной около Районной центральной библиотеки. 

Галерея
Юные волонтёры очистили от мусора прибрежную зону рек Ноглинка и Тымь , Фото: 1
Юные волонтёры очистили от мусора прибрежную зону рек Ноглинка и Тымь , Фото: 2
Юные волонтёры очистили от мусора прибрежную зону рек Ноглинка и Тымь , Фото: 3
Юные волонтёры очистили от мусора прибрежную зону рек Ноглинка и Тымь , Фото: 4
Юные волонтёры очистили от мусора прибрежную зону рек Ноглинка и Тымь , Фото: 5
Юные волонтёры очистили от мусора прибрежную зону рек Ноглинка и Тымь , Фото: 6
Юные волонтёры очистили от мусора прибрежную зону рек Ноглинка и Тымь , Фото: 7
Юные волонтёры очистили от мусора прибрежную зону рек Ноглинка и Тымь , Фото: 8
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Юные волонтёры очистили от мусора прибрежную зону рек Ноглинка и Тымь
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:42 +1
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