На севере Сахалина завершается тушение крупного лесного пожара

6 июля на севере Сахалина в районе Сабо-Нефтегорск возник пожар в лесу. Площадь возгорания достигла почти 2 тысяч гектаров. Специально, чтобы отследить ситуацию с тушением, в Охинский район выезжал вице-премьер правительства региона Александр Житков. На сегодняшний день открытого огня нет, 17 июля на месте работают два вертолета МИ-8. «Добивают точки задымления», - говорят специалисты. Режим ЧС в районе пока не снят.

Областные власти обвиняли охинскую администрацию в бездействии и замалчивании масштабов бедствия.

- Местные власти очень долго пытались бороться с огнем собственными силами. Всего 2 единицы техники, несколько человек, половина из которых даже не специалисты в тушении огня, разве это дело? На наши вопросы, нужна ли помощь, ответ был один - справимся. О серьезности ситуации доложено не было. В итоге, когда я прибыл на место, стало понятно, тут срочно нужны люди, техника, вода. Быстро организовали дополнительные четыре бригады спасателей, подогнали бульдозеры, вездеходы, - сказал тогда зампред правительства.

В ответ мэр Охинского района Сергей Гусев утверждает, что местная администрация, частные предприниматели, ОАО РН «Сахалинморнефтегаз» оперативно отреагировали на угрозу лесному фонду Сахалинской области.

- Все оперативно откликнулись, одни предоставили спецтехнику, другие кормили пожарных, третьи доставляли на место тушения воду, - говорит мэр Охинского района Сергей Гусев. - Подводя итоги, хочу задать вопросы: почему до сих пор на Сахалине не создана специальная группировка сил, в которой было бы необходимое количество проходимой спецтехники - бульдозер на широкой гусенице, вездеходы с емкостями для подвоза воды к очагу пожара, БАТы с отвалами и т.д. Нужны специализированные вертолеты, которые обязательно должны быть оборудованы водосливным устройством на 5 тонн, Ми-8МТВ, Ка-32, средствами связи, необходимым запасом продуктов, полевыми кухнями, чтобы главам муниципальных образований не приходилось «попрошайничать». Только такая группировка способна предотвратить пожары и сберечь природу, - говорит мэр Охи.