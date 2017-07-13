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Офицер сахалинской полиции требовал деньги у подозреваемого
vegchel.ru

Офицер сахалинской полиции требовал деньги у подозреваемого

Он обещал изменить статью уголовного дела на менее тяжкую, но сделать это на самом деле не мог

Сотрудника полиции Сахалинской области подозревают в мошенничестве.  

По версии следствия, оперуполномоченный отдела по борьбе с незаконным оборотом синтетических видов наркотических средств управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области занимался вымогательством.

Как сообщают в областном следкоме, оперуполномоченный потребовал у подозреваемого - жителя Южно-Сахалинска 150 тыс. рублей, пообещав за это переквалифицировать уголовное дело за приготовление к сбыту наркотических средств в особо крупном размере на менее тяжкую статью? но сделать это на самом деле не мог.

Для получения денег полицейский привлек посредника. 18 июля тот получил часть требуемой суммы - 40 тысяч рублей он передал подозреваемому. Полицейский с деньгами пошел в Сбербанк, чтобы зачислить деньги на свою карту. В финансовом учреждении его задержали сотрудники УФСБ России по Сахалинской области.

Следственными органами областного следкома возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Сейчас проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 17:56 +3
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Комментарии
NARBLE
Написано вчера, в 18:16
Привычка подвела....

Все козыри раскрыты....
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+1
Hana
Написано вчера, в 21:14
Ну что это за опер такой,что даже сам "хвост" за собой не заметил! Что за спецов ростят?
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+2
senchick
Написано вчера, в 22:05
Какой-то опер нищеброд..... С премиальными, нормальные сотрудники столько в месяц получают....
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+1
дизельный_дым
Написано вчера, в 22:28
так дёшево себя оценил 150 это не о чем при таком риске.
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+1
Online
SWATIMYR Online
Написано вчера, в 22:51
Фамилию негодяя!!!
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0
Rola
Написано вчера, в 23:00
А почему статья "мошенничество"? Не коррупционная, например?
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0
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