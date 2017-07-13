Офицер сахалинской полиции требовал деньги у подозреваемого

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Он обещал изменить статью уголовного дела на менее тяжкую, но сделать это на самом деле не мог

Сотрудника полиции Сахалинской области подозревают в мошенничестве.

По версии следствия, оперуполномоченный отдела по борьбе с незаконным оборотом синтетических видов наркотических средств управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области занимался вымогательством.

Как сообщают в областном следкоме, оперуполномоченный потребовал у подозреваемого - жителя Южно-Сахалинска 150 тыс. рублей, пообещав за это переквалифицировать уголовное дело за приготовление к сбыту наркотических средств в особо крупном размере на менее тяжкую статью? но сделать это на самом деле не мог.

Для получения денег полицейский привлек посредника. 18 июля тот получил часть требуемой суммы - 40 тысяч рублей он передал подозреваемому. Полицейский с деньгами пошел в Сбербанк, чтобы зачислить деньги на свою карту. В финансовом учреждении его задержали сотрудники УФСБ России по Сахалинской области.

Следственными органами областного следкома возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Сейчас проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.