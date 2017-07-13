В Холмске почти выполнили годовой план по вводу социальных магазинов и обеспечению землей многодетных семей

Эффективность деятельности муниципального образования «Холмский городской округ» за первое полугодие 2017 года подвели на совещании в районной администрации, сообщает пресс-служба холмской мэрии

Из 74 показателей, предусмотренных муниципальным контрактом с главой администрации Андреем Сухомесовым, за 6 месяцев исполнены уже 18.

Выше планового значения передача государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». Отработаны в полном объёме показатели обеспечения увеличения числа малых предприятий, включая микропредприятия (404 единицы из 404), реализации органами местного самоуправления инвестиционных проектов (3 единицы из 3), создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства по разведению крупного рогатого скота (1 единица).

В стадии завершения работа по таким показателям, как обеспечение многодетных семей земельными участками (93%), достижение планового количества действующих социально ориентированных объектов торговли (90,9%), а также доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в возрасте от 5 до 18 лет (70 % из плановых 71,9%) и др.

Активная деятельность органов местного самоуправления осуществляется по привлечению молодых специалистов в образовательные учреждения округа, по обеспечению жильём медицинских работников и учителей, организации услуг присмотра и ухода в негосударственном секторе дошкольного образования, по проведению мероприятий, обеспечивающих снижение смертности населения в муниципальном образовании, по проведению капитального ремонта объектов жизнедеятельности города и района, приобретению и замене оборудования котельных и т.д.

Окончательная оценка эффективности деятельности будет дана уже по завершению календарного года.