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В Холмске почти выполнили годовой план по вводу социальных магазинов и обеспечению землей многодетных семей

В Холмске почти выполнили годовой план по вводу социальных магазинов и обеспечению землей многодетных семей

В местной администрации подвели промежуточные итоги эффективности деятельности муниципального образования

Эффективность деятельности муниципального образования «Холмский городской округ» за первое полугодие 2017 года подвели на совещании в районной администрации, сообщает пресс-служба холмской мэрии

Из 74 показателей, предусмотренных муниципальным контрактом с главой администрации Андреем Сухомесовым, за 6 месяцев исполнены уже 18.

Выше планового значения передача государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». Отработаны в полном объёме показатели обеспечения увеличения числа малых предприятий, включая микропредприятия (404 единицы из 404), реализации органами местного самоуправления инвестиционных проектов (3 единицы из 3), создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства по разведению крупного рогатого скота (1 единица).

В стадии завершения работа по таким показателям, как обеспечение многодетных семей земельными участками (93%), достижение планового количества действующих социально ориентированных объектов торговли (90,9%), а также доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в возрасте от 5 до 18 лет (70 % из плановых 71,9%) и др.

Активная деятельность органов местного самоуправления осуществляется по привлечению молодых специалистов в образовательные учреждения округа, по обеспечению жильём медицинских работников и учителей, организации услуг присмотра и ухода в негосударственном секторе дошкольного образования, по проведению мероприятий, обеспечивающих снижение смертности населения в муниципальном образовании, по проведению капитального ремонта объектов жизнедеятельности города и района, приобретению и замене оборудования котельных и т.д.

Окончательная оценка эффективности деятельности будет дана уже по завершению календарного года.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 17:53 +3
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Комментарии
passerby_boy
Написано вчера, в 17:56 Отредактированно вчера, в 17:57
блин как же хорошо всё на бумаге выглядит, прям сказка. Но боюсь что на деле цифры то другие, да и вообще под сомнением какая либо деятельность во благо, к сожалению...
Сейчас бы сюда активных жителей Холмска, чтоб они всю правду выложили ) было бы интересно посмотреть.
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+3
Bokassa
Написано вчера, в 18:32
Товарищ мер, перелогиньтесь, все уже поняли что власти нужон пиар перед выборами, но лапшу то хватит вешать
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+4
Online
Балтийская Килька Online
Написано вчера, в 19:41
Какая-то странная алгебра выходит. за 6 мес - 18, всего 74 на год (или нет). Не успевают.
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+2
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