Несовершеннолетний водитель без прав врезался в дорожное ограждение в Южно-Сахалинске

фото очевидцев

ДТП произошло сегодня, 19 июля в первом часу ночи в Южно-Сахалинске в районе перекрестка улицы Комсомольской и проспекта Победы.

По предварительной информации, 17-летний водитель "Тойоты Короллы", не имея прав на управление автомобилем, двигался по проспекту Победы на запад. На перекрёстке с улицей Комсомольской он решил повернуть налево, но не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.

В результате аварии юноша не пострадал. Повреждены иномарка и дорожное ограждение.