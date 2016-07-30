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Несовершеннолетний водитель без прав врезался в дорожное ограждение в Южно-Сахалинске
фото очевидцев

Несовершеннолетний водитель без прав врезался в дорожное ограждение в Южно-Сахалинске

Юноша не справился с управлением

ДТП произошло сегодня, 19 июля в первом часу ночи в Южно-Сахалинске в районе перекрестка улицы Комсомольской и проспекта Победы.

По предварительной информации, 17-летний водитель "Тойоты Короллы", не имея прав на управление автомобилем, двигался по проспекту Победы на запад. На перекрёстке с улицей Комсомольской он решил повернуть налево, но не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.

В результате аварии юноша не пострадал. Повреждены иномарка и дорожное ограждение. 

Галерея
Несовершеннолетний водитель без прав врезался в дорожное ограждение в Южно-Сахалинске, Фото: 1
Несовершеннолетний водитель без прав врезался в дорожное ограждение в Южно-Сахалинске, Фото: 2
Несовершеннолетний водитель без прав врезался в дорожное ограждение в Южно-Сахалинске, Фото: 3
Несовершеннолетний водитель без прав врезался в дорожное ограждение в Южно-Сахалинске
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 14:03 +2
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Комментарии
Online
passerby_boy Online
Написано сегодня, в 14:08
Собственно, о чём и говорится постоянно... Вседозволенность детей и подростков. И отсутствие воспитания и наказания. А если бы он сбил кого нибудь?
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+2
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 14:12
Родители заплатят
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+3
Online
passerby_boy Online
Написано сегодня, в 14:19
KsuKsu, Да лучше бы его самого обязали отработать... Вот как раз август месяц, дворником или маляром, заборы красить. как раз за месяц бы отработал нанесённый ущерб.
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+4
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 14:21
passerby_boy, машина родителей они ответственность и понесут
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+1
Online
passerby_boy Online
Написано сегодня, в 14:26
KsuKsu, только может он без спроса машину взял, перед друганами да девчонками знакомыми по хвастаться...
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0
Еще 1 комментарий
NARBLE
Написано сегодня, в 14:19
Странно.... Почему родители позволили ему сесть за руль автомашины? Что они и в прям не знают о том,что у него нет прав вождения? Или это не их машина?
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0
Виктория
Написано сегодня, в 14:41
NARBLE, или подросток спер ключи у родителей
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+2
Online
Vings Online
Написано сегодня, в 14:47
Виктория, спер, чтобы ночью покататься? Это как-типа типа пошел спать и когда родители сами спать легли, а он на цыпочках стырил ключи и давай кататься по городу? Мало в это вериться и вообще в версию, что стырил.
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0
NARBLE
Написано сегодня, в 14:48
Виктория, И такой вариант возможен...
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+1
Еще 8 комментариев
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