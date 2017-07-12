Участок ул. Чехова от Компроспекта до ул. Карла Маркса закрыт для проезда

Участок ул. Чехова от Компроспекта до ул. Карла Маркса в Южно-Сахалинске закрыт для проезда. В рамках подготовки сетей теплоснабжения к отопительному сезону 2017-2018 года здесь будет заменен участок магистральных тепловых сетей.

Как напоминают в пресс-службе администрации Южно-Сахалинска, в середине июня в связи с проведением подобных работ был закрыт участок ул. Чехова от здания прокуратуры (ул. Чехова, 28) до перекрестка с Коммунистическим проспектом.

Ограничения на указанных участках продлятся до 30 сентября.