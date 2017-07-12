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Участок ул. Чехова от Компроспекта до ул. Карла Маркса закрыт для проезда

Участок ул. Чехова от Компроспекта до ул. Карла Маркса закрыт для проезда

Там заменят часть магистральных тепловых сетей

Участок ул. Чехова от Компроспекта до ул. Карла Маркса в Южно-Сахалинске закрыт для проезда. В рамках подготовки сетей теплоснабжения к отопительному сезону 2017-2018 года здесь будет заменен участок магистральных тепловых сетей.

Как напоминают в пресс-службе администрации Южно-Сахалинска, в середине июня в связи с проведением подобных работ был закрыт участок ул. Чехова от здания прокуратуры (ул. Чехова, 28) до перекрестка с Коммунистическим проспектом.

Ограничения на указанных участках продлятся до 30 сентября.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:28 +1
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