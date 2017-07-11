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Тренировку на анивском пляже провели сахалинские каратисты

Тренировку на анивском пляже провели сахалинские каратисты

Занятия завершились соревнованиями по борьбе и прочтением клятвы "Додзе Кун"

Сахалинская региональная общественная организация «Киокусинкай»л етом проводит тренировки на открытом воздухе. В прошлые выходные каратисты ездили на грязевой вулкан, а в этот раз тренировочной площадкой стал анивский пляж.

- Разбили лагерь. Всего в нем расположилось 60 человек - дети, тренеры, родители. Мы не только провели тренировку, но и убрали мусор, которого на пляже недалеко от Тараная навалено очень много. Мы просим людей убирать за собой! - призывают члены общественной организации.

После установки палаток спортсмены переоделись в белоснежные кимоно, на которых изображен иероглиф "Чинден". Он переводится как "союз искателей абсолютной истины". Истину спортсмены ищут в медитации. Именно с нее и поклонов началась тренировка.

- Детей разделили по возрасту. Оставили самых маленьких каратистов на попечение Сергея Черепанова (представителя корсаковского отделения, коричневый пояс, 1 кю), а группа постарше (от 8 лет) продолжила тренировку пробежкой по мокрому песку под руководством организатора мероприятия Никиты Шимко (черный пояс, 1 дан). Легкий бег разбавили приседаниями, отжиманиями, выполнениями ударов ногами и руками. Затем вернулись к своим младшим товарищам, - рассказали представители СРОО "Киокусинкай". 

Малыши все это время изучали базовую технику каратэ киокусинкай. Затем спортсмены выстроились в соответствии с рангами поясов для выполнения ударов руками и ногами, двигаясь при этом навстречу морским волнам. Старшие погружались по пояс в воду, совершенствовали технику ударов с внешним сопротивлением.

Завершилась тренировка соревнованиями по борьбе и прочтением клятвы "Додзе Кун".

Источник: пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области

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Тренировку на анивском пляже провели сахалинские каратисты, Фото: 1
Тренировку на анивском пляже провели сахалинские каратисты, Фото: 2
Тренировку на анивском пляже провели сахалинские каратисты, Фото: 3
Тренировку на анивском пляже провели сахалинские каратисты, Фото: 4
Тренировку на анивском пляже провели сахалинские каратисты, Фото: 5
Тренировку на анивском пляже провели сахалинские каратисты, Фото: 6
Тренировку на анивском пляже провели сахалинские каратисты, Фото: 7
Тренировку на анивском пляже провели сахалинские каратисты, Фото: 8
Тренировку на анивском пляже провели сахалинские каратисты, Фото: 9
Тренировку на анивском пляже провели сахалинские каратисты, Фото: 10
Тренировку на анивском пляже провели сахалинские каратисты, Фото: 11
Тренировку на анивском пляже провели сахалинские каратисты, Фото: 12
Тренировку на анивском пляже провели сахалинские каратисты, Фото: 13
Тренировку на анивском пляже провели сахалинские каратисты, Фото: 14
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Тренировку на анивском пляже провели сахалинские каратисты
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:22 +1
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Комментарии
Online
S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 11:40
Нету лучше каратэ,чем в кармане два ТТ...
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+4
КисМа")
Написано сегодня, в 15:20 Отредактированно сегодня, в 15:23
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0
YETI
Написано сегодня, в 13:42
Пацаны хоть быстро отмылись от запаха свинного навоза, что в залив течёт напрямую с Мерси?
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−1
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 14:43
Так это надо постоянно делать , а не разово
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−1
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