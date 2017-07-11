Тренировку на анивском пляже провели сахалинские каратисты

Сахалинская региональная общественная организация «Киокусинкай»л етом проводит тренировки на открытом воздухе. В прошлые выходные каратисты ездили на грязевой вулкан, а в этот раз тренировочной площадкой стал анивский пляж.

- Разбили лагерь. Всего в нем расположилось 60 человек - дети, тренеры, родители. Мы не только провели тренировку, но и убрали мусор, которого на пляже недалеко от Тараная навалено очень много. Мы просим людей убирать за собой! - призывают члены общественной организации.

После установки палаток спортсмены переоделись в белоснежные кимоно, на которых изображен иероглиф "Чинден". Он переводится как "союз искателей абсолютной истины". Истину спортсмены ищут в медитации. Именно с нее и поклонов началась тренировка.

- Детей разделили по возрасту. Оставили самых маленьких каратистов на попечение Сергея Черепанова (представителя корсаковского отделения, коричневый пояс, 1 кю), а группа постарше (от 8 лет) продолжила тренировку пробежкой по мокрому песку под руководством организатора мероприятия Никиты Шимко (черный пояс, 1 дан). Легкий бег разбавили приседаниями, отжиманиями, выполнениями ударов ногами и руками. Затем вернулись к своим младшим товарищам, - рассказали представители СРОО "Киокусинкай".

Малыши все это время изучали базовую технику каратэ киокусинкай. Затем спортсмены выстроились в соответствии с рангами поясов для выполнения ударов руками и ногами, двигаясь при этом навстречу морским волнам. Старшие погружались по пояс в воду, совершенствовали технику ударов с внешним сопротивлением.

Завершилась тренировка соревнованиями по борьбе и прочтением клятвы "Додзе Кун".

Источник: пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области