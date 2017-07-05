Охотники застрелили медведя, разорившего пасеку в Корсакове

Фото очевидцев

Хищника обнаружили в Третьей пади - он пытался проникнуть в ангар со свиньями

Сегодня ночью, 11 июля, охотоведы после долгих поисков застрелили 350-килограммового медведя. Внимание лесников хищник привлек еще пару недель назад - он разорил пасеку в Корсакове.

Как сообщили сотрудники Корсаковского лесничества, из-за недостатка еды прошлым годом хищник отправился в зимнюю спячку голодным. Сейчас уже можно питаться зеленью и корешками, но 15-летнему медведю нужно что-то посущественнее, чтобы утолить голод.

Из Корсакова зверь отправился в Первую и Вторую падь, но там еду он не нашел. Зато в Третьей пади его внимание привлек свинарник.

- Это четвертая ночь подряд, когда он пришел. Разворотил заборы, огороды. Очевидно, что искал еду. Собаки все еще очень боятся, - сообщают жители села. - Этой ночью он был особенно агрессивен, но до кур и хрюшек добраться не успел.

Охотники решили отстрелить медведя, потому что тот представлял опасность для людей.