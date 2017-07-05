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Охотники застрелили медведя, разорившего пасеку в Корсакове
Фото очевидцев

Охотники застрелили медведя, разорившего пасеку в Корсакове

Хищника обнаружили в Третьей пади - он пытался проникнуть в ангар со свиньями

Сегодня ночью, 11 июля, охотоведы после долгих поисков застрелили 350-килограммового медведя. Внимание лесников хищник привлек еще пару недель назад - он разорил пасеку в Корсакове. 

Как сообщили сотрудники Корсаковского лесничества, из-за недостатка еды прошлым годом хищник отправился в зимнюю спячку голодным. Сейчас уже можно питаться зеленью и корешками, но 15-летнему медведю нужно что-то посущественнее, чтобы утолить голод. 

Из Корсакова зверь отправился в Первую и Вторую падь, но там еду он не нашел. Зато в Третьей пади его внимание привлек свинарник. 

- Это четвертая ночь подряд, когда он пришел. Разворотил заборы, огороды. Очевидно, что искал еду. Собаки все еще очень боятся, - сообщают жители села. - Этой ночью он был особенно агрессивен, но до кур и хрюшек добраться не успел. 

Охотники решили отстрелить медведя, потому что тот представлял опасность для людей. 

Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 10:56 +3
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медведьохотники
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Комментарии
Online
S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 10:59
"Любишь медок,люби и холодок".
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+4
Наталья Владимировна
Написано сегодня, в 11:00
Бедненький
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+3
Masenkaya
Написано сегодня, в 11:05
Бедный мишутка! Голодный зверек, просто искал еду((((
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0
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 11:06
мда и на зелени с корешками долго не протянешь, но и разорять хозяйство людей тоже смертельно опасно((
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+2
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Abbatissa Online
Написано сегодня, в 11:07
Поел медку напоследок. Больно читать такие новости...
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+2
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Vitaliy Borodin Online
Написано сегодня, в 11:26
почему сразу отстрел ? почему не усыпляют их и например на какую нибудь ферму отправлять что бы откормить ?
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+1
Online
jkmu Online
Написано сегодня, в 11:27
Vitaliy Borodin, да хотя бы не откормить а увезти подальше в лес..
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+1
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Vitaliy Borodin Online
Написано сегодня, в 11:28
jkmu, ну да ) придумали заповедник какой нибудь для них ) как раз таки на дв гектаре
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0
Online
ZLOI275 Online
Написано сегодня, в 11:34
Да просто наверно пора ввести отстрел, браконьеров при законе.
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0
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Vitaliy Borodin Online
Написано сегодня, в 11:34
15 лет просто мишка пожил ) и тут на тебе пулю в голову
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