Два автобуса столкнулись в Южно-Сахалинске

фото очевидцев

ДТП произошло сегодня, 18 июля около двух часов дня на улице Ленина в районе "Ленина отеля".

По словам очевидцев, два автобуса двигались по дороге в попутном направлении - на север. Водитель одного из транспортных средств не соблюдал дистанцию, в результате произошло столкновение.

По предварительным данным, люди в аварии не пострадали.

На дороге образовалась автомобильная пробка.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.