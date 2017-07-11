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Два автобуса столкнулись в Южно-Сахалинске
фото очевидцев

Два автобуса столкнулись в Южно-Сахалинске

Авария произошла в районе "Ленина отеля"

ДТП произошло сегодня, 18 июля около двух часов дня на улице Ленина в районе "Ленина отеля".

По словам очевидцев, два автобуса двигались по дороге в попутном направлении - на север. Водитель одного из транспортных средств не соблюдал дистанцию, в результате произошло столкновение.

По предварительным данным, люди в аварии не пострадали. 

На дороге образовалась автомобильная пробка.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД. 

Галерея
Два автобуса столкнулись в Южно-Сахалинске, Фото: 1
Два автобуса столкнулись в Южно-Сахалинске, Фото: 2
Два автобуса столкнулись в Южно-Сахалинске, Фото: 3
Два автобуса столкнулись в Южно-Сахалинске
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 14:34 +2
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Комментарии
Online
NARBLE Online
Написано сегодня, в 14:49
Ну, это вообще, ДАР РЕЧИ МОЖНО ПОТЕРЯТЬ,,,,,

Автобусы в ДТП зафиксированы
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0
Online
Яночка Online
Написано сегодня, в 15:06
Даже не удивляет. Как они каждый день не бьются. Дистанцию они не соблюдает вообще не кто из водителей автобусов.
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+4
yur
Написано сегодня, в 15:26
Пазик как то трудно назвать автобусом-средство передвижения, которое "держится" ещё на ржавчине.
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+1
YETI
Написано сегодня, в 15:31
Ленина отель - это мавзолей?
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+1
V.K.
Написано сегодня, в 15:37
YETI, Ага! :)))
Это , видимо мода. "Мира-отель", Ленина-Отель. Ждём "Гаражная-отель", "Шлакоблочная-отель" и "ПереулокЭнергетиков-отель"
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0
Online
DashaA Online
Написано сегодня, в 15:44
Не удивительно! Как ужаленные носятся, подрезают на бешенной скорости...ни какого уважения к другим участникам дорожного движения, ведут себя так будто одни на дороге, забыв о всех правилах и о безопасности собственных пассажиров.
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0
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