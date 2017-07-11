фото очевидцев
Два автобуса столкнулись в Южно-Сахалинске
Авария произошла в районе "Ленина отеля"
ДТП произошло сегодня, 18 июля около двух часов дня на улице Ленина в районе "Ленина отеля".
По словам очевидцев, два автобуса двигались по дороге в попутном направлении - на север. Водитель одного из транспортных средств не соблюдал дистанцию, в результате произошло столкновение.
По предварительным данным, люди в аварии не пострадали.
На дороге образовалась автомобильная пробка.
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.
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Автобусы в ДТП зафиксированы
Это , видимо мода. "Мира-отель", Ленина-Отель. Ждём "Гаражная-отель", "Шлакоблочная-отель" и "ПереулокЭнергетиков-отель"