В Южно-Сахалинске рассказали о самых резонансных преступлениях 2017 года

О самых громких и резонансных преступлениях текущего 2017 года рассказал сегодня на брифинге заместитель руководителя отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Сахалинской области Михаил Подольский.

В течение полугода следователи «особо важного отдела» регионального следкома расследуют 56 уголовных дел. По 12 из них расследование завершено, а 10 уже передано в суд. В свою очередь, 8 из 10 переданных в суд производств относится к категории коррупционных, озвучил текущую статистику представитель областного следственного управления.

Как рассказал Михаил Плотницкий, помимо коррупционных злодеяний в работе следователей отдела находится также ряд дел по налоговым преступлениям.

«Так, буквально в минувший понедельник закончено расследование уголовного дела в отношении руководителя одного из сахалинских предприятий, которое в период с июня 2012 по декабрь 2013 годы предоставляло в налоговую инспекцию декларации по налогам на прибыль и НДС, которые носили недостоверные сведения о суммах расходов на осуществление деятельности предприятия, таким образом необоснованно увеличивая налоговые вычеты. В ходе расследования установленная сумма не уплаченных в казну государства налогов составила более двух миллиардов рублей. На моей практике работы с уголовными делами такой объем сокрытых от налогов средств мне встречается впервые», - отметил представитель управления.

Другое преступление, о котором рассказал Михаил Подольский, также наделало много шума в прессе. Установлено и доказано, что должностные лица областного многофункционального центра совершали хищения бюджетных средств, предназначенных на приобретение зданий для деятельности МФЦ и ряда организаций региона. В настоящее время двое из обвиняемых осуждены и им назначено наказание в виде реального лишения свободы на срок 5 и 3 года лишения свободы. Общая сумма ущерба от преступных действий фигурантов дела составила более 37 миллионов рублей. Приговоры вступили в законную силу.

Кроме того, продолжил Подольский, в текущем году судом рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего руководителя территориального управления Росимущества, которого признали виновным в приготовлении к получению взятки в 1 миллион рублей. Обвиняемый тоже был признан виновным и получил реальный срок лишения свободы.

Другое заметное уголовное дело на Сахалине тоже успешно дошло до суда. Более года организованная преступная группа промышляла махинациями на рынке автострахования. Сотрудники ГИБДД по городу Южно-Сахалинску и другие установленные лица проходили в суде по 11 эпизодам преступлений, всем им вынесен обвинительный приговор. Схема незаконного обогащения заключалась в том, что члены группы приобретали побывавшие ранее в ДТП автомобили, после чего обманным путем оформляли на них фиктивные ДТП. Поддельные документы преступники предоставляли в страховые компании. Важную роль в составлении недостоверных документов играли действующие гаишники.

«Потеряв бдительность от безнаказанности, злоумышленники использовали одни и те же машины по два-три раза, просто заменив на них госномера», - отметил Михаил Подольский.

Расследование преступлений в области незаконного игорного бизнеса тоже есть в работе «особо важного отдела» сахалинского следкома.

«В данный момент расследуется уголовное дело преступной группы, которая занималась организацией и проведением на территории Сахалинской области и Приморского края азартных игр. Расследование находится в завершающей стадии. По уголовному делу к ответственности привлекаются лица, часть из которых мы задержали на территории Краснодарского края. Они были этапированы на территорию области, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщил Подольский.

Кроме коррупционных, налоговых и других экономических преступлений, есть в работе отдела и преступления, имевшие широкий общественный резонанс. В частности, в производстве следователей находится ДТП, которое произошло 23 февраля в Поронайске. В аварии тогда погибла женщина, двое мужчин пострадали. По словам Михаила Подольского, уголовные дела, связанные с дорожными происшествиями, попадают в «особо важный отдел» в тех случаях, когда к ним причастны сотрудники правоохранительных органов.

Так, 23 февраля в Поронайске столкнулись автомобиль, работающий в режиме такси, и Toyota Crown Majesta, принадлежащая заместителю руководителя следственного отдела по Поронайску СУ СК РФ по Сахалинской области. Водитель, находившийся за рулем автомобиля Toyota Crown Majesta, с места происшествия скрылся.

«Это дело было в нашем производстве. В данном случае, к сожалению, установлено, что за рулем автомобиля наш бывший коллега. Прокурор счел достаточной собранную нами доказательную базу. Утверждено обвинительное заключение. Дело передано в суд», - сообщил представитель следствия.