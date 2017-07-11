В Южно-Сахалинске впервые состоялись соревнования по экстремальному пауэртлону

Южно-Сахалинск познакомился с новым видом экстремального спорта. Здесь прошел I открытый Кубок Сахалинской области.

Мероприятие провели региональная спортивная общественная организация «Федерация Силовых видов спорта» совместно со стрелковым клубом «Викинг», региональной спортивной общественной организацией «Федерация мас-рестлинга» и региональной общественной организацией «Сахалинская Федерация Пауэрлифтинга».

- Экстремальный пауэртлон - это совмещение силовых упражнений из пауэрлифтинга, силового экстрима, тяжёлой атлетики и практической стрельбы. Суть заключается в том, что после силового упражнения незамедлительно приступаешь к практической стрельбе. При этом нужно поразить мишени условного противника, - пояснил руководитель общественной организации «Сахалинская федерация пауэрлифтинга» Евгений Борозна.

Состязания начались с того, что спортсмены выполнили жим лежа и стрельбу из пистолета калибром 9 мм по картонным мишеням IPSC. Затем последовали подъём русской оси (диаметр грифа 50 мм), толчок штанги и стрельба из автомата АК калибром 7.62 мм по картонным мишеням. После этого спортсменов ждали становая тяга и стрельба из винтовки СВД калибра 7.62 мм по картонным мишеням. Количество выстрелов было не ограничено, но обязательное условие - это поражение мишени за минимальное время.

- Силовые упражнения выполнялись по пятнадцать повторений, что затрудняло стрельбу из оружия. Ведь нужно было восстановить дыхание, да и руки не слушались. Прицелиться и поразить мишень было очень сложно. Особенно те, которые находились на большом удалении от стрелка. К тому же, все упражнения выполнялись на время, - добавил Евгений Борозна.

Спортсмены отмечают, что пауэртлон приближен к экстремальным условиям боевого и служебного применения. В него могут входить упражнения из разных видов спорта. Главное - скомбинировать, приблизить и поразить мишень в экстремальной ситуации на точность и скорость из различных положений и разного вида оружия и калибра.

Сейчас у пауэртлонистов наступают тренировочные будни. А следующие соревнования по этому виду спорта планируют провести в сентябре.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области