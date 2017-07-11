На Сахалине реорганизованы пять территориальных органов Пенсионного фонда

Это не отразится на обслуживании населения

В структуре отделения Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области произошли изменения, связанные с продолжением реорганизации и объединением некоторых территориальных подразделений фонда.

Для оптимизации структуры Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области с 1 июля 2017 года путем присоединения одних территориальных органов ПФР к другим реорганизованы пять подразделений фонда. А именно:

· Управление ПФР по Поронайскому району присоединено к Управлению ПФР по Корсаковскому району;

· Отдел ПФР по Макаровскому району и Отдел ПФР по Смирныховскому району присоединены к Управлению ПФР по Александровск-Сахалинскому району.

Пресс-служба регионального ОПФР обращает внимание, что изменение структуры не отразится на обслуживании населения. Прием по-прежнему будет осуществляться в клиентских службах во всех районах в обычном режиме по всем вопросам, входящим в компетенции Пенсионного фонда РФ.

Информация о телефонах и адресах территориальных подразделений Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области, а также график их работы, размещены на сайте ПФР (www.pfrf.ru) в разделе «Контакты и адреса».

По возникающим вопросам граждане и страхователи могут обращаться на «горячую линию» Управления ПФР по Корсаковскому району 8 (42-435) 4-05-77 и Управления ПФР по Александровск-Сахалинскому району 8 (42-434) 4-23-86.