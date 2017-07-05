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Подростки обстреляли автобусы в Южно-Сахалинске из пневматического пистолета
glas-arnhem.nl

Подростки обстреляли автобусы в Южно-Сахалинске из пневматического пистолета

Уголовное дело направлено в суд

Двое несовершеннолетних южносахалинцев обвиняются в хулиганстве и умышленном уничтожении имущества. По версии следствия, обвиняемые, одолжили у своего знакомого пневматические пистолеты. И вечером 29 марта, находясь дома у одного из подростков, по очереди стреляли по проезжающим по проспекту Мира рейсовым автобусам с пассажирами.

Юноши повредили кузовы и стекла рейсовых машин. 

Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:02 0
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Комментарии
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 10:05
я даже и сказать не чего не могу..
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