Подростки обстреляли автобусы в Южно-Сахалинске из пневматического пистолета

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Двое несовершеннолетних южносахалинцев обвиняются в хулиганстве и умышленном уничтожении имущества. По версии следствия, обвиняемые, одолжили у своего знакомого пневматические пистолеты. И вечером 29 марта, находясь дома у одного из подростков, по очереди стреляли по проезжающим по проспекту Мира рейсовым автобусам с пассажирами.