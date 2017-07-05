Подростки обстреляли автобусы в Южно-Сахалинске из пневматического пистолета

Юноши повредили кузовы и стекла рейсовых машин.
Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Сахалинской области.
Уголовное дело направлено в суд
Двое несовершеннолетних южносахалинцев обвиняются в хулиганстве и умышленном уничтожении имущества. По версии следствия, обвиняемые, одолжили у своего знакомого пневматические пистолеты. И вечером 29 марта, находясь дома у одного из подростков, по очереди стреляли по проезжающим по проспекту Мира рейсовым автобусам с пассажирами.
Юноши повредили кузовы и стекла рейсовых машин.
Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Сахалинской области.