новости
новости
Регистрация
Фарш из мяса умерших от болезни коров попал на прилавки магазинов Южно-Сахалинска
tehnogrupp.com

Фарш из мяса умерших от болезни коров попал на прилавки магазинов Южно-Сахалинска

Бывший руководитель предприятия предстанет перед судом

Бывший генеральный директор АО «Комсомолец» предстанет перед судом за изготовление фарша из мяса умерших от болезни животных, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Сахалинской области. 

Следствие установило, что 1 по 5 сентября 2015 года в совхозе произошел падеж скота. Сотрудники оповестили о случившемся генерального директора.   На что тот дал указание разделать туши мертвых животных и хранить данное мясо для последующей реализации. Руководитель знал, что этот продукт может нанести вред жизни и здоровью потребителей, но при этом все же дал указание переработать часть мяса в фарш, и направить на реализацию через специализированные магазины АО «Комсомолец». Оставшаяся часть мяса хранилась в контейнере на территории предприятия, для последующей реализации.

Испытания в лаборатории показали, что мясо умерших животных непригодно для использования в пищу людям, из-за обнаруженной патогенной микрофлоры.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:26 +3
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьЮжно-Сахалинск
Прочее
"Комсомолец"фаршкоровасмертьмясотруп
Популярное на ASTV
Молодой стоматолог пропал в Макарове в день своего рождения
Молодой стоматолог пропал в Макарове в день своего рождения
В Южно-Сахалинске на «зебре» машина сбила подростка
В Южно-Сахалинске на «зебре» машина сбила подростка
В Корсакове "Тойота" сбила подростка на мопеде
В Корсакове "Тойота" сбила подростка на мопеде
Водитель, сбивший подростка-мопедиста в Корсакове, пришел в полицию с повинной
Водитель, сбивший подростка-мопедиста в Корсакове, пришел в полицию с повинной

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
jkmu Online
Написано сегодня, в 10:31
У Вас новая манера подачи новостей???Он давно этот фарш попал на прилавки!А новость о отом что будут судить бывшего директора!!!И также подростков БУДУТ судить за обстрел автобусов в МАРТЕ!!!!
Ответить
+5
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 10:39
jkmu, что орешь то?подача новостей идет в соответствии с информацией от следствия, а на это нужно время. дальше еще информация от суда поступит, что осудили по такой-то статье на определенный срок или штраф - и это будет не сегодня и не завтра
Ответить
+5
Online
jkmu Online
Написано сегодня, в 11:06
marrozz, во-первых я не ору...во-вторых подача новостей читае
тся как будто они все это вчера совершили...
Ответить
+4
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 11:32
marrozz, заголовок неудачный, он прав. Не соответствует текущему моменту
Ответить
+9
Еще 3 комментария
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 10:37
Хорошая реклама...
Ответить
+3
Elizabeth
Написано сегодня, в 10:42
Дурдом,а что доказательства два года собирали?
Ответить
+2
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 10:43
Его самого бы заразным тухляком покормить. Веселая бы картинка получилась. Совсем люди из купюр разум потеряли.
Ответить
+5
Online
Breaking_news Online
Написано сегодня, в 10:43
Фарш самый опасный вид мясной продукции. Это как русская рулетка.
Ответить
+1
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 11:34
Breaking_news, всегда сама делаю
Ответить
+6
Online
Breaking_news Online
Написано сегодня, в 12:43
НюНик_просто_Анна, ну, как бы да, там хоть видно кого накрутил туда ) ахахахаха
Ответить
+2
Alenushka
Написано сегодня, в 13:20
Breaking_news, таки да!
Ответить
0
Еще 1 комментарий
Online
Русалка Обыкновенная Online
Написано сегодня, в 10:49
Как раз вовремя!
Ответить
0
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 10:52
вот сволочь!!!!!!!!!!
Ответить
0
Troyan
Написано сегодня, в 11:49
Я думаю что судить одного директора не честно, он же не сам разделал, и не сам отвез на прилавок, не сам сделал подложные документы ( о чистоте продукта). Там целая "банда". Все знали но не кто не сообщил в полицию.
Ответить
+2
Alenushka
Написано сегодня, в 13:20
Troyan, За всё отвечает директор!
Тем более он приказ отдавал...
Ответить
0
Troyan
Написано сегодня, в 14:12
Alenushka, а остальные повесили голову и пошли отраву фасовать и продавать! Это норма по вашему?
Ответить
0
Alenushka
Написано сегодня, в 14:36
Troyan, Нет, конечно, и их надо наказать, но, директор во главе!
Ответить
+1
Abbatissa
Написано сегодня, в 12:27
Он директор, глава предприятия, с него и основной спрос, но каким он будет, этот спрос?! Полтора года условно?!
Наиболее оптимальным наказанием было бы, не кормить неделю, а потом принести мясо сдохших коров, и заставить сожрать. Недочеловек какой-то!!!
Ответить
+3
YETI
Написано сегодня, в 14:40 Отредактированно сегодня, в 14:40
Abbatissa, Это всего лишь один маленький "момент из жизни" этого рукожводителя. По немк турма давно плачет. Ещё со времён когда был министром при Хо, если я правильно понял о ком речь.
Ответить
0
Alenushka
Написано сегодня, в 12:48
Вот блин, с такими новостями ваще мясо есть перестану!
Ответить
+1
Online
Yuzhanka Online
Написано сегодня, в 15:35
Alenushka, Да этой новости уже 2 года
Ответить
0
Online
Yuzhanka Online
Написано сегодня, в 15:35
Автор! Ауууу! Вы вообще чтоль не в теме?! События то когда были?!
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Большой пожар вспыхнул в Охе
Большой пожар вспыхнул в Охе
Подростки обстреляли автобусы в Южно-Сахалинске из пневматического пистолета
Подростки обстреляли автобусы в Южно-Сахалинске из пневматического пистолета
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru