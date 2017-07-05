Фарш из мяса умерших от болезни коров попал на прилавки магазинов Южно-Сахалинска

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Бывший генеральный директор АО «Комсомолец» предстанет перед судом за изготовление фарша из мяса умерших от болезни животных, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Сахалинской области.

Следствие установило, что 1 по 5 сентября 2015 года в совхозе произошел падеж скота. Сотрудники оповестили о случившемся генерального директора. На что тот дал указание разделать туши мертвых животных и хранить данное мясо для последующей реализации. Руководитель знал, что этот продукт может нанести вред жизни и здоровью потребителей, но при этом все же дал указание переработать часть мяса в фарш, и направить на реализацию через специализированные магазины АО «Комсомолец». Оставшаяся часть мяса хранилась в контейнере на территории предприятия, для последующей реализации.

Испытания в лаборатории показали, что мясо умерших животных непригодно для использования в пищу людям, из-за обнаруженной патогенной микрофлоры.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу.