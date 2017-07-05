новости
новости
Регистрация
Ветераны сахалинского спорта выявили лучших лыжников областного турнира

Ветераны сахалинского спорта выявили лучших лыжников областного турнира

Лыжный клуб «Бриз» подвел итоги зимнего сезона 16/17

В школе зимних видов спорта состоялась торжественная церемония награждения лучших спортсменов лыжного клуба «Бриз». Полсотни лыжников-ветеранов уже третий сезон отстаивают звание сильнейших в 8 возрастных группах, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

В зимнем сезоне ветераны приняли участие в 15 лыжных стартах городского и областного значения. В напряженной и бескомпромиссной борьбе, спортсмены получали баллы в борьбе за почетное первое место.

В итоге лучшими лыжниками стали:

  • в возрастной группе 1986-1982 г.р. Петр Иванци (Южно-Сахалинск);
  • в возрастной группе 1981-1977 г.р. Сергей Ивочкин (Южно-Сахалинск);
  • в возрастной группе 1976-1972 г.р. Сергей Тюрин (Корсаков);
  • в возрастной группе 1971-1967 г.р. Олег Колмогоров (Южно-Сахалинск);
  • в возрастной группе 1966-1962 г.р. Александр Шпаньков (Макаров);
  • в возрастной группе 1961-1957 г.р. Александр Зотов (Южно-Сахалинск);
  • в возрастной группе 1956-1952 г.р. Александр Чернов (пос. Восток);
  • в возрастной группе 1951-1947 г.р. Николай Дудин (Поронайск).
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:45 0
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьЮжно-Сахалинск
Прочее
ветеранлыживетеран спорта
Популярное на ASTV
Молодой стоматолог пропал в Макарове в день своего рождения
Молодой стоматолог пропал в Макарове в день своего рождения
В Корсакове "Тойота" сбила подростка на мопеде
В Корсакове "Тойота" сбила подростка на мопеде
Водитель, сбивший подростка-мопедиста в Корсакове, пришел в полицию с повинной
Водитель, сбивший подростка-мопедиста в Корсакове, пришел в полицию с повинной
Жаркие выходные спровоцировали пробки на сахалинских трассах
Жаркие выходные спровоцировали пробки на сахалинских трассах

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Подростки обстреляли автобусы в Южно-Сахалинске из пневматического пистолета
Подростки обстреляли автобусы в Южно-Сахалинске из пневматического пистолета
«Наш день»: 11 июля 2017 г.
«Наш день»: 11 июля 2017 г.
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru