Ветераны сахалинского спорта выявили лучших лыжников областного турнира
Лыжный клуб «Бриз» подвел итоги зимнего сезона 16/17
В школе зимних видов спорта состоялась торжественная церемония награждения лучших спортсменов лыжного клуба «Бриз». Полсотни лыжников-ветеранов уже третий сезон отстаивают звание сильнейших в 8 возрастных группах, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В зимнем сезоне ветераны приняли участие в 15 лыжных стартах городского и областного значения. В напряженной и бескомпромиссной борьбе, спортсмены получали баллы в борьбе за почетное первое место.
В итоге лучшими лыжниками стали:
- в возрастной группе 1986-1982 г.р. Петр Иванци (Южно-Сахалинск);
- в возрастной группе 1981-1977 г.р. Сергей Ивочкин (Южно-Сахалинск);
- в возрастной группе 1976-1972 г.р. Сергей Тюрин (Корсаков);
- в возрастной группе 1971-1967 г.р. Олег Колмогоров (Южно-Сахалинск);
- в возрастной группе 1966-1962 г.р. Александр Шпаньков (Макаров);
- в возрастной группе 1961-1957 г.р. Александр Зотов (Южно-Сахалинск);
- в возрастной группе 1956-1952 г.р. Александр Чернов (пос. Восток);
- в возрастной группе 1951-1947 г.р. Николай Дудин (Поронайск).
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