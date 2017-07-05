Ветераны сахалинского спорта выявили лучших лыжников областного турнира

В школе зимних видов спорта состоялась торжественная церемония награждения лучших спортсменов лыжного клуба «Бриз». Полсотни лыжников-ветеранов уже третий сезон отстаивают звание сильнейших в 8 возрастных группах, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

В зимнем сезоне ветераны приняли участие в 15 лыжных стартах городского и областного значения. В напряженной и бескомпромиссной борьбе, спортсмены получали баллы в борьбе за почетное первое место.

В итоге лучшими лыжниками стали: