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Большой пожар вспыхнул в Охе
Фото "Сахалинский нефтяник"

Большой пожар вспыхнул в Охе

Уничтожены несколько гаражей

Вчера, 11 июля, вечером в Охе, на улице Чехова начался пожар. Загорелись несколько гаражей. К моменту приезда пожарных они уже полностью были охвачены огнем.

Точная причина пожара пока устанавливается, но по предварительной версии, виновны в пожаре дети, которые играли с огнем.

Возле загоревшихся гаражей находятся еще не расселенные деревянные дома, и огонь мог перекинуться на аварийные строения. В пожаре люди не пострадали. 

сегодня, в 10:36 0
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Комментарии
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 10:41
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+2
atm
Написано сегодня, в 12:35
Спички детям не игрушка.
Где родители то были?
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+1
ZLOI275
Написано сегодня, в 13:11
atm, Где где на работе...... Ну а юным поджигателям заняться нечем. Как наверно и по всей стране.
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+2
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