Большой пожар вспыхнул в Охе

Фото "Сахалинский нефтяник"

Вчера, 11 июля, вечером в Охе, на улице Чехова начался пожар. Загорелись несколько гаражей. К моменту приезда пожарных они уже полностью были охвачены огнем.

Точная причина пожара пока устанавливается, но по предварительной версии, виновны в пожаре дети, которые играли с огнем.

Возле загоревшихся гаражей находятся еще не расселенные деревянные дома, и огонь мог перекинуться на аварийные строения. В пожаре люди не пострадали.