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Сахалинская область – один из лидеров рейтинга преступности российских регионов

Сахалинская область – один из лидеров рейтинга преступности российских регионов

В регионе самая высокая удельная преступность на Дальнем Востоке

Сахалинская область на третьем с конца месте в России по уровню преступности. В 2016 году на каждую тысячу жителей приходилось в среднем 25 преступлений – больше только в Туве и Забайкальском крае.

Viperson.Ru провел анализ статистики преступности на основе данных МВД. Число криминальных случаев делилось на население региона. Как оказалось, весь Дальний Восток в большей или меньшей степени относится к неблагополучным регионам – в первой половине списка значится только Якутия (29-е место) с показателем 12,9 преступления на тысячу граждан.

Остальные регионы ДФО находятся в хвостовой части списки – так, Чукотка на 52-й позиции, Камчатка на 59-й; Хабаровский, Приморский края и Магаданская область идут один за другим: 67, 68, 69 места. Еврейская автономия с показателем 20,9 преступления следует еще через одну позицию, а Амурская область на общероссийском 78-м месте (23,3 преступления на 1000 жителей). Показатель Сахалина и Курил – 80-й в списке из 82 регионов.

Меньше всего зарегистрированных преступлений отмечается в республиках Кавказа – так, возглавила список Чечня (2,6 преступления), а за ней следуют Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкесия.

сегодня, в 11:20 0
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Комментарии
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S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 11:34 Отредактированно сегодня, в 11:36
Не удивительно,с такими то ценами и с таким засилием мигрантов!
Дальше будет больше,пачка сигарет хже больше 100руб.
А про роснефть вообще молчу.Уже стал задумываться а не тряхнуть ли стариной?
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 11:36
Кадырова на нас нет
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