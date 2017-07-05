Владимир Ефремов: новые предложения нацелены на улучшение качества жизни

Представители «Единой России» продолжают комментировать итоги конференции партии, прошедшей в Южно-Сахалинске и принявшей план развития региона на ближайшие пять лет.

- В столкновениях мнений с другими кандидатами и диалоге с населением по различным острым проблемам рождались предложения, которые вошли в предвыборную программу партии и нацелены на улучшение качества жизни. Это понятие включает множество факторов: ухоженные дворы, снабжение водой, жилищно-коммунальные услуги и многое другое. Над этим и другими вопросами продолжит работать «Единая Россия». Многое успешно уже выполнено, как это произошло с партийной программой «Теплое окно», с ней мы шли на прошлые выборы. С тех пор в большинстве детских садов и школ установлены качественные стеклопакеты, – говорит Владимир Ефремов, кандидат в депутаты областной думы по партийным спискам по округу № 9.

Его коллега по кандидатству, Виктория Кривошеева (округ № 11), считает:

- В ходе предварительного голосования я побывала в 30 трудовых коллективах и участвовала в живом диалоге с кандидатами и обычными людьми. Для меня оно стало совершенно новой и полезной школой, которая пригодится как в обычной жизни, так и в политической деятельности. Те же вопросы с участием экспертов поднимались на форуме, что определило его актуальность, и затем вошли в предвыборную программу «Единой России». Все это показывает, что программа партии является жизнеспособной и рабочей потому, что отвечает на волнующие людей темы. Меня, например, как предпринимателя беспокоит, что молодежь сейчас не очень активно пытается создать свое дело, несмотря на поддержку государства. Возможно, стоит подумать о популяризации людей, занимающихся малым и средним бизнесом, потому что они потенциально способны внести большой вклад в экономику страны и региона.