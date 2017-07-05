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Владимир Ефремов: новые предложения нацелены на улучшение качества жизни

Владимир Ефремов: новые предложения нацелены на улучшение качества жизни

Члены «Единой России» комментируют решения форума

Представители «Единой России» продолжают комментировать итоги конференции партии, прошедшей в Южно-Сахалинске и принявшей план развития региона на ближайшие пять лет.

- В столкновениях мнений с другими кандидатами и диалоге с населением по различным острым проблемам рождались предложения, которые вошли в предвыборную программу партии и нацелены на улучшение качества жизни. Это понятие включает множество факторов: ухоженные дворы, снабжение водой, жилищно-коммунальные услуги и многое другое. Над этим и другими вопросами продолжит работать «Единая Россия». Многое успешно уже  выполнено, как это произошло с партийной программой «Теплое окно», с ней мы шли на прошлые выборы. С тех пор в большинстве детских садов и школ установлены качественные стеклопакеты, – говорит Владимир Ефремов, кандидат в депутаты областной думы по партийным спискам по округу № 9.

Его коллега по кандидатству, Виктория Кривошеева (округ № 11), считает:

- В ходе предварительного голосования я побывала в 30 трудовых коллективах и участвовала в живом диалоге с кандидатами и обычными людьми. Для меня оно стало совершенно новой и полезной школой, которая пригодится как в обычной жизни, так и в политической деятельности. Те же вопросы с участием экспертов поднимались на форуме, что определило его актуальность, и затем вошли в предвыборную программу «Единой России». Все это показывает, что программа партии является жизнеспособной и рабочей потому, что отвечает на волнующие людей темы. Меня, например, как предпринимателя беспокоит, что молодежь сейчас не очень активно пытается создать свое дело, несмотря на поддержку государства. Возможно, стоит подумать о популяризации людей, занимающихся малым и средним бизнесом, потому что они потенциально способны внести большой вклад в экономику страны и региона.  

Автор: Галина Броневая, сегодня, в 12:12 0
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Комментарии
AX9566
Написано сегодня, в 12:34
Скоро выборы- дума активизировалась
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+2
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 13:35
AX9566, Опять эти сказки про пятилетку...
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+1
Андрей Кузьмин
Написано сегодня, в 13:22
Та предвыборная программа ориентирована на потребителей, на тех, кто на выборы не ходит. Для успокоения - в Багдаде все спокойно. Главный избирательный ресурс ЕдРо - низкая явка. Партия пронырливого меньшинства в мещанском болоте большинства. Это дорого Сахалину обходится.
После ледостойких оснований, транссахалинского газопровода, первого в РФ завода СПГ пришло время для иных достижений: коровник современный и пластиковые окна на обветшалом жилье.
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