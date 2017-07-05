Фото и видео очевидцев
Внедорожник сбил пешехода на окраине Южно-Сахалинска
Пострадавшего увезла скорая помощь
10 июля примерно в 18:15 на улице Ленина в Южно-Сахалинске у кафе «Федоровка» автомобиль Isuzu Bighorn сбил пешехода. Очевидцы сообщают, что все произошло рядом с пешеходным переходом.
Обстоятельства произошедшего узнавали сотрудники ГИБДД. Пешехода увезли на скорой.
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