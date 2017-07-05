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Внедорожник сбил пешехода на окраине Южно-Сахалинска
Фото и видео очевидцев

Внедорожник сбил пешехода на окраине Южно-Сахалинска

Пострадавшего увезла скорая помощь

10 июля примерно в 18:15 на улице Ленина в Южно-Сахалинске у кафе «Федоровка» автомобиль Isuzu Bighorn сбил пешехода. Очевидцы сообщают, что все произошло рядом с пешеходным переходом. 

Обстоятельства произошедшего узнавали сотрудники ГИБДД. Пешехода увезли на скорой.

Новость будет дополнена

Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 09:58 +1
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Комментарии
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 10:12
В светлое время суток, как можно было человека не увидеть. Не понимаю.
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+1
Alex178500
Написано сегодня, в 10:16
Vladiksakh65, да скорее всего ворон считал, вон сегодня на работу ехал, водитель маршрутки чуть женщину не сбил. Еще сигналит мол куда едешь.
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+1
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 10:13
Переход этот на Федоровке вроде открытый и просматриваемый, но переходить надо очень осторожно, поскольку с обеих сторон в два ряда летят, как ужаленные
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+6
Online
Malinka17 Online
Написано сегодня, в 11:07 Отредактированно сегодня, в 11:08
НюНик_просто_Анна, согласна. Но пешеходы, бывает, тоже, как ужаленные летят через дорогу сломя голову, будто бессмертные((( В качестве пешехода 100500 раз удостоверюсь, что могу безопасно перейти дорогу. Да и за рулём надо быть, конечно , предельно внимательной: я свои 2 тонны сразу не остановлю, даже если очень постараюсь.
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+3
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 11:09
Malinka17, это верно
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+2
Товарищ Сергей
Написано сегодня, в 10:31 Отредактированно сегодня, в 10:35
дело не в погоде или знаках,переходах или переездах.
Дело в наших головах...мы перестали уважать друг друга..особенно водятлы перестали пешеходов считать за людей...не все канеш,но по факту люди стали дуреть,летят и ничего не хотят видеть...Ведь пешеход если и прав,то не всегда жив...
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+5
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