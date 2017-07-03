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На Сахалине спасли унесенных в море серфингистов

На Сахалине спасли унесенных в море серфингистов

Они были в 18 км от берега

Сахалинские спасатели спасли унесенных в море серфингистов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС области.
На поиски вылетел экипаж вертолёта Ми-8. Спасатели в 18 км от берега заметили два ярких пятна в море. Ими оказались надувные доски пропавших ранее серфингистов. Быстрому обнаружению унесённых в море людей способствовали два фактора - проведённые опытными сотрудниками ГИМС МЧС России расчёты скорости и направления движения пропавших, а также яркие цвета SUP-бордов.

После того, как вертолёт Ми-8 завис над пропавшими, начальник поисково-спасательного подразделения Сахалинского ПСО им. В.А. Полякова Дмитрий Кублицкий с помощью спускового устройства спустился на море. 
 
"Оценив обстановку, сначала я наверх отправил девушку - она замёрзла больше. После этого поднялся вместе с парнем. На обоих пропавших были гидрокостюмы. Вода была очень холодная, по ощущениям - градусов шесть. Так что гидрокостюмы, хотя и тонкие, сослужили им хорошую службу. От медицинской помощи они отказались. Из обстоятельств, которые осложняли задачу, могу отметить сильный отжимной ветер и высокую волну" - рассказал Дмитрий Кублицкий.
 
Поисково-спасательные работы завершены, спасённые вертолётом были доставлены  в Южно-Сахалинск. 
 
Проезжавшие во время проведения операции по автодороге Охотское - Свободный могли заметить совершавший посадку вертолёт Ми-8 МЧС России. Дело в том, что на момент поступления информации о пропавших, катер ГИМС находился в море, проводя профилактический рейд. Практически сразу экипаж вертолёта начал готовить машину к вылету. Когда стало ясно, что морем в район поиска на катере не подойти (из-за высокой волны), было принято решение посадить на борт вертолёта одного из инспекторов ГИМС, который хорошо разбирался в особенностях акватории в зоне поисков и мог существенно увеличить шансы на успех всей операции.

Чтобы провести посадку в максимально короткое время (до заката оставалось не так много времени, а ночные поиски смысла в текущих обстоятельствах не имели), спасатели определили точку на автодороге Охотское - мыс Свободный, которая подходит для посадки и куда в одно время подойдут катер, возвращавшийся со Свободного, и вертолёт, летевший с Южно-Сахалинска. 
 
Правильность расчётов, проведённых государственным инспектором ГИМС группы патрульной службы в Селе Охотское Валерием Гладких, подтвердила практика. Меньше 30 минут потребовалось спасателям, чтобы обнаружить ожидавших спасения людей несмотря на то, что место, где были обнаружены парень и девушка, удалено от берега на 18 километров.
 
Главное управление МЧС России по Сахалинской области рекомендует всем любителям активного отдыха трезво оценивать свои силы и условия, при которых то или иное плавательное средство можно использовать. SUP-борды, к примеру, не подходят для плавания в морях, омывающих берега Сахалинской области.
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:00 +7
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Комментарии
Online
Malinka17 Online
Написано сегодня, в 11:24
...вертолёт, летевший с Южно-Сахалинска...
. Правильно говорить ...ИЗ ЮЖНО-САХАЛИНСКА
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+6
ateriya
Написано сегодня, в 11:28
Malinka17, ??
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0
Online
Malinka17 Online
Написано сегодня, в 11:30
ateriya, ???
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+2
samaya_555
Написано сегодня, в 11:33
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0
Еще 3 комментария
The only way
Написано сегодня, в 11:28
Хорошо, что все хорошо закончилось!
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+7
Sergey_72
Написано сегодня, в 11:48
Спасателям - респект!
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+6
sasch
Написано сегодня, в 14:02
Хорошие новости. Это вам не кино американское, это настоящая работа. Спасибо спасателям!
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+4
Nato4ka
Написано сегодня, в 14:05
В рубашках родились!
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+1
Angela
Написано сегодня, в 15:13
а мы там вчера отдыхали и этого случая не заметили)))
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+1
Online
Vladiksakh65 Online
Написано сегодня, в 15:59
На всю жизнь приключения запомнят.
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+2
Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 16:09
Спасателями респект, серфингистам - иногда включать мозги. Всё хорошо, что хорошо закончилось.
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+2
Nektos
Написано сегодня, в 16:18
Хорошая новость! Повезло катальщикам на волнах!! Впредь осторожнее будут
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