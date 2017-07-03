На Сахалине спасли унесенных в море серфингистов

Сахалинские спасатели спасли унесенных в море серфингистов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС области.

На поиски вылетел экипаж вертолёта Ми-8. Спасатели в 18 км от берега заметили два ярких пятна в море. Ими оказались надувные доски пропавших ранее серфингистов. Быстрому обнаружению унесённых в море людей способствовали два фактора - проведённые опытными сотрудниками ГИМС МЧС России расчёты скорости и направления движения пропавших, а также яркие цвета SUP-бордов.



После того, как вертолёт Ми-8 завис над пропавшими, начальник поисково-спасательного подразделения Сахалинского ПСО им. В.А. Полякова Дмитрий Кублицкий с помощью спускового устройства спустился на море.

"Оценив обстановку, сначала я наверх отправил девушку - она замёрзла больше. После этого поднялся вместе с парнем. На обоих пропавших были гидрокостюмы. Вода была очень холодная, по ощущениям - градусов шесть. Так что гидрокостюмы, хотя и тонкие, сослужили им хорошую службу. От медицинской помощи они отказались. Из обстоятельств, которые осложняли задачу, могу отметить сильный отжимной ветер и высокую волну" - рассказал Дмитрий Кублицкий.

Поисково-спасательные работы завершены, спасённые вертолётом были доставлены в Южно-Сахалинск.

Проезжавшие во время проведения операции по автодороге Охотское - Свободный могли заметить совершавший посадку вертолёт Ми-8 МЧС России. Дело в том, что на момент поступления информации о пропавших, катер ГИМС находился в море, проводя профилактический рейд. Практически сразу экипаж вертолёта начал готовить машину к вылету. Когда стало ясно, что морем в район поиска на катере не подойти (из-за высокой волны), было принято решение посадить на борт вертолёта одного из инспекторов ГИМС, который хорошо разбирался в особенностях акватории в зоне поисков и мог существенно увеличить шансы на успех всей операции.



Чтобы провести посадку в максимально короткое время (до заката оставалось не так много времени, а ночные поиски смысла в текущих обстоятельствах не имели), спасатели определили точку на автодороге Охотское - мыс Свободный, которая подходит для посадки и куда в одно время подойдут катер, возвращавшийся со Свободного, и вертолёт, летевший с Южно-Сахалинска.

Правильность расчётов, проведённых государственным инспектором ГИМС группы патрульной службы в Селе Охотское Валерием Гладких, подтвердила практика. Меньше 30 минут потребовалось спасателям, чтобы обнаружить ожидавших спасения людей несмотря на то, что место, где были обнаружены парень и девушка, удалено от берега на 18 километров.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области рекомендует всем любителям активного отдыха трезво оценивать свои силы и условия, при которых то или иное плавательное средство можно использовать. SUP-борды, к примеру, не подходят для плавания в морях, омывающих берега Сахалинской области.