Житель Невельска украл 330 тысяч рублей с карты своей сожительницы

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Невельскому городскому округу задержан 31-летний гражданин, подозреваемый в краже 330 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в районный отдел полиции обратилась с заявлением о краже 37-летняя местная жительница. Потерпевшая сообщила, что с ее банковской карты пропала вышеуказанная сумма. При этом сама кредитка не пропадала, а пин-код от нее гражданка никому не сообщала.

Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники полиции установили, когда и кому были перечислены денежные средства. Владелец счета, на который «упали» деньги заявительницы пояснил, что о переводе его попросил приятель, который по совместительству оказался сожителем потерпевшей.

Как оказалось, злоумышленник сфотографировал карту заявительницы, а затем перевел ее средства с помощью интернет-банкинга. Желая запутать следы, он обратился за помощью к знакомому, выдав чужие деньги за свои.

Похищенные средства частично изъяты и будут возвращены законной владелице.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ - кража, совершенная в крупном размере. Подозреваемый раскаялся в содеянном и дал признательные показания. В его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.