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Житель Невельска украл 330 тысяч рублей с карты своей сожительницы

Житель Невельска украл 330 тысяч рублей с карты своей сожительницы

Подозреваемый раскаялся в содеянном и дал признательные показания

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Невельскому городскому округу задержан 31-летний гражданин, подозреваемый в краже 330 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в районный отдел полиции обратилась с заявлением о краже 37-летняя местная жительница. Потерпевшая сообщила, что с ее банковской карты пропала вышеуказанная сумма. При этом сама кредитка не пропадала, а пин-код от нее гражданка никому не сообщала.

Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники полиции установили, когда и кому были перечислены денежные средства. Владелец счета, на который «упали» деньги заявительницы пояснил, что о переводе его попросил приятель, который по совместительству оказался сожителем потерпевшей.

Как оказалось, злоумышленник сфотографировал карту заявительницы, а затем перевел ее средства с помощью интернет-банкинга. Желая запутать следы, он обратился за помощью к знакомому, выдав чужие деньги за свои.

Похищенные средства частично изъяты и будут возвращены законной владелице.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ - кража, совершенная в крупном размере. Подозреваемый раскаялся в содеянном и дал признательные показания. В его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:32 +3
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Невельск
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кражабанкингинтернет-банкинг
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Комментарии
Online
Vitaliy Borodin Online
Написано сегодня, в 14:38
вот олеФтин
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+5
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 15:00
Красава, ни денег, ни ума.
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+4
leksoos13
Написано сегодня, в 15:46
Vladiksakh65, зато будет срок)))
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+3
Online
AX9566 Online
Написано сегодня, в 15:13
Редкостный идиот
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+2
Malinka17
Написано сегодня, в 15:16
Ума палата прям. По-ходу, вместо мозга-МОСК
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+4
jkmu
Написано сегодня, в 15:34
вот жеж сволочь!!!!альфонс
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+1
Online
senchick Online
Написано сегодня, в 16:04 Отредактированно сегодня, в 16:04
Что за мода стала говорить: ...на который «упали» деньги... Упали деньги
. Вот так и уровень жизни, однако, все падает...
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+4
Online
Товарищ Сергей Online
Написано сегодня, в 16:12 Отредактированно сегодня, в 16:12
странный банк...даже если вводишь номер карты и код CCV,присылают код на телефон,который привязан к карте..пока вы не введёте код,никакая операция не произойдёт...если такую услугу банк не предоставляет,гоните в шею такой банк...
Иначе никакие пин-коды тогда не имеют значения вообще...всегда надо привязывать номер своего телефона к карте.
Если вы в здравом уме и памяти,и не просахатили свой телефон ,кроме хакеров никто не снимет ваши бабки даже имея вашу карту.
Уважающий себя и своих клиентов банк всегда привязывает номер к карте.
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+3
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 16:19
МегаМозг! ограбление века.
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+1
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 16:33
Дааа....
Вот и до сожительствовали....


Аферист раскаялся и получил пресечение в виде подписки о не выезде.....
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+2
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 17:48
идиёт...
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