Художники из Хабаровска научат сахалинцев резьбе по дереву

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С 8 по 11 июля в краеведческом музее в Ногликах состоится мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству коренных этносов. Проект направлен на сохранение и развитие традиционных народных художественных промыслов и ремёсел коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области. В рамках проекта мастера Хабаровского края познакомят сахалинцев со своим творчеством, поделятся навыками и умениями резьбы по дереву, работе с берестой и рыбьей кожей.