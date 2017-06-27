Художники из Хабаровска научат сахалинцев резьбе по дереву
Серия мастер-классов по творчеству народов Севера пройдет в Ногликах
С 8 по 11 июля в краеведческом музее в Ногликах состоится мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству коренных этносов. Проект направлен на сохранение и развитие традиционных народных художественных промыслов и ремёсел коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области. В рамках проекта мастера Хабаровского края познакомят сахалинцев со своим творчеством, поделятся навыками и умениями резьбы по дереву, работе с берестой и рыбьей кожей.
Преподаватели: член союза художников России, народный мастер России – Юрий Никитович Куйсали (резьба по дереву), дизайнер одежды и аксессуаров из рыбьей кожи — Людмила Борисовна Хатхил, лауреат премии губернатора Хабаровского края – Ренат Иванович Росугбу (резьба по дереву, работа с берестой).
Вход на мастер-класс свободный, сообщает Сахалинский областной центр народного творчества.
В субботу 8 июля в 13:00 состоится открытие мастер-класса, и до 18:00 будут проходить практические занятия: резьба по дереву, тиснение по бересте, обработка рыбьей кожи. 9 и 10 июля те же занятия пройдут с 9:30 до 18:00. Во вторник 11 июля занятия пройдут только с 9:00 до 12:45, а с 14:40 до 17:30 состоится подведение итогов.
Стоишь перед витриной,перед красивым набором..и не покупаешь-окажется не тот металл,железяка. Деревенские мастера,коих мало осталось,освоили самостоятельное изготовление и закалку.