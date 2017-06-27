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ФНС: тех, кто не успел получить заказанные онлайн-кассы, не будут штрафовать

ФНС: тех, кто не успел получить заказанные онлайн-кассы, не будут штрафовать

А во многих городах и селах Сахалина они вовсе не требуются

Налоговая служба не будет наказывать предпринимателей и компании, которые с 1 июля 2017 не успели получить онлайн-кассы, но уже заказали их. Поручение об этом разослал руководитель ФНС России Михаил Мишустин. Сейчас продавцы таких касс не успевают обрабатывать поступающие заказы, и это ставило под угрозу продолжение бизнеса многих организаций.

С 1 июля все фискальные данные от контрольно-кассовой техники должны передаваться в налоговые органы в онлайн-режиме. Это потребовало массовой замены или модернизации устаревшей кассовой техники. Очередь на новые устройства достигает нескольких недель, при этом, с точки зрения закона, с июля работа без них является нарушением законодательства.

В этой ситуации, сообщает сахалинское управление Федеральной налоговой службы, в адрес региональных фискальных органов было направлено поручение. Если организация или индивидуальный предприниматель заказали контрольно-кассовую технику и фискальный накопитель, но вовремя их не получили и потому не могут работать по новым правилам, то они могут работать на старых кассах, не боясь быть привлеченными к ответственности. «Старую кассу можно использовать как чекопечатающую машину – главное, чтобы покупателю было выдано подтверждение расчета», – уточнили в ведомстве.

Сейчас в России зарегистрировано около 850 тысяч онлайн-касс, это примерно три четверти от планируемых цифр. Уже сейчас онлайн-кассы передают информацию примерно о 70 миллионах покупок в день.

Ряд территорий в Сахалинской области вовсе избавлены от необходимости онлайн-передачи данных. Для отдаленных районов предусмотрен так называемый автономный режим. При нем касса накапливает данные в своей памяти, а затем налогоплательщик передает их любым удобным способом в налоговую службу. Таких на Сахалине и Курилах несколько десятков, среди них такие крупные, как Александровск-Сахалинский, Анива, Курильск, Макаров, Северо-Курильск, Смирных, Томари, Тымовское, Углегорск, Южно-Курильск.

30 июня, в 16:22 +3
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Комментарии
Vladiksakh65
Написано 30 июня, в 16:28
Кто то хорошие деньги поднял на этих калькуляторах.. 40 тысяч просто выкинуть что бы чек выбил.
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+5
rumlod
Написано 30 июня, в 17:47 Отредактированно 30 июня, в 17:47
Vladiksakh65, плюс 3 тыс. в год за подписку в ОФД с каждого ККТ, плюс за апгрейд софта и работу....
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+2
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