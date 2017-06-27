В отношении сразу нескольких бывших руководителей ПСК "Сахалин" возбуждены уголовные дела

Сергей Борзых

Сразу три бывших крупных сахалинских спортивных менеджера стали фигурантами уголовных дел по фактам хищения средств. Сергей Борзых, бывший главный менеджер хоккейной команды "Сахалин", арестован. Павел Губенко, бывший директор профессионального спортивного клуба "Сахалин", и генеральный менеджер волейбольной команды Оксана Чернышова в розыске.

Все они входили в команду спортивных функционеров бывшего руководителя профессионального спорта Сахалина Эдуарда Сандлера. Его, напомним, в июле 2016 года признали виновным в хищении бюджетных средств и осудили к реальному сроку заключения.

Осенью 2016 года в ПСК "Сахалин" был назначен новый директор, и люди Сандлера стали покидать свои места. Происходило это не без скандалов. Они обвиняли новое руководство в задержке зарплат и премий, а их, в свою очередь, упрекали в том, что они установили себе чрезмерное жалование и "золотые парашюты".

Пока информации о новых уголовных делах мало. Известно, что в отношении Сергея Борзых мерой пресечения выбран арест. Возможно, еще и потому, что других фигурантов дела - Губенко и Чернышову - следователи найти пока не могут.

Судя по тому, что источник astv.ru сообщает о том, что Борзых планируют этапировать на Сахалин, речь идет о нарушениях, допущенных в ходе работы в нашем регионе. В ПСК сотрудники правоохранительных органов ведут допросы.