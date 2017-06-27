Огонь уничтожил один из дачных домов в пригороде Южно-Сахалинска

Младен Ириолов

Пожар произошёл в садоводческом некоммерческом товариществе "Мечта" в ночь с 28 на 29 июня. Горящий изнутри дом обнаружили соседи, они же и вызвали спасателей. К их приезду огонь распространился почти по всему дому. Справится с пожаром удалось в течение часа. Пострадавших нет.

Одна из вероятных версий - поджог. На это указывают несколько фактов, но их сотрудники МЧС и правоохранительных органов в интересах проверки не разглашают.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.