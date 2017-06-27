Младен Ириолов
Огонь уничтожил один из дачных домов в пригороде Южно-Сахалинска
Предположительная причина - поджог
Пожар произошёл в садоводческом некоммерческом товариществе "Мечта" в ночь с 28 на 29 июня. Горящий изнутри дом обнаружили соседи, они же и вызвали спасателей. К их приезду огонь распространился почти по всему дому. Справится с пожаром удалось в течение часа. Пострадавших нет.
Одна из вероятных версий - поджог. На это указывают несколько фактов, но их сотрудники МЧС и правоохранительных органов в интересах проверки не разглашают.
На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Комментарии
ZLOI275
Написано 30 июня, в 10:22 Отредактированно 30 июня, в 10:22
Эх красивый домик был
и у кого руки чешутся
поймать, петарду побольше в нное место и в полет......
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+3
Elizabeth
Написано вчера, в 21:45
Бедный хозяин,столько трудов и денег вложил,а какой-то дибилоид взял и всего лишил! Поймать и заставить все восстановить!
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