Съезд коренных народов Сахалина отложили из-за жалоб и разногласий

Среди них нарушения в районах во время выдвижения делегатов на съезд

VIII съезд коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области, который должен был состояться 9-10 ноября, откладывается, сообщает издание "Национальный акцент".

Причин у такого решения несколько, рассказал "НацАкценту" председатель регионального совета уполномоченных представителей коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области Федор Мыгун. Среди них нарушения в районах во время выдвижения делегатов на съезд.

"Где-то не поставили в известность людей, где-то кого-то не допустили на районные собрания. Нарушено право избирать и быть избранными. Глава Охинского района вмешался в процесс и назначил некоторых людей в рабочую группу подготовки собраний, преследуя свои интересы, это тоже грубое вмешательство в дела коренных народов. Он должен был обеспечить подготовку, но не вмешиваться в процесс", – подчеркнул Мыгун.

Кроме того, по его словам, ряд представителей КМНС недовольны выдвижением Алексея Лиманзо на пост представителя коренных малочисленных народов Севера в Думе Сахалинской области.

"Лиманзо личность интересная. На сегодняшний день он находится под уголовным расследованием из-за невозврата 1 миллиона 822 тысяч рублей, которые выделялись из средств государственно-частного партнерства поддержки КМНС. Два года не можем с него стребовать возврат этой суммы, которая должна идти на поддержку коренных народов Сахалинской области. Недавно у него было еще и второе уголовное дело из-за незаконной рыбалки – он поставил невод без разрешения, отлавливал рыбу и на этом попался", – рассказал Мыгун.

Он добавил, что правительство выступает против переноса съезда, так как финансы уже заложены. "Но нарушения есть нарушения, и на них необходимо реагировать", – подчеркнул Мыгун. Он добавил, что пока предлагается перенести собрание на середину декабря.

Съезд коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области проводится раз в пять лет.