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Чемпионат по рукопашному бою прошел на Сахалине

Чемпионат по рукопашному бою прошел на Сахалине

За медали турнира боролись представители спортивных клубов джиу-джитсу, греко-римской борьбы, кудо, грэпплинга и других единоборств

Открытый чемпионат и первенство Сахалинской области по армейскому рукопашному бою памяти Героя России майора Виктора Дудкина прошли в Южно-Сахалинске с 28 по 29 октября, сообщает пресс-служба сахалинского минспорта.
В соревнованиях приняли участие 200 спортсменов из разных уголков региона. За кубки и медали турнира боролись представители различных спортивных клубов и федераций - джиу-джитсу, греко-римской борьбы, кудо, грэпплинга и других единоборств.
В субботу состоялся отборочный этап состязаний, а в воскресенье на татами вышли сильнейшие бойцы в возрасте до 33 лет.
- Для нас большая честь проводить такие мероприятия. Мы чтим и помним героев, защищавших нашу родину и отдавших свои жизни ради светлого будущего страны, - отметил на церемонии открытия чемпионата заместитель председателя областного правительства Антон Зайцев. - Дорогие ребята, стремитесь быть такими, как майор Виктор Дудкин, будьте героями, цените своих родителей и близких, стремитесь к победе и достигайте поставленных задач. Удачи вам и хороших поединков.
На первенстве присутствовали жена и дочь героя. Супруга Диана Дудкина пожелала островным спортсменам честной и красивой борьбы. Первыми мастерство ведения боя показывали самые маленькие. Несмотря на свой возраст, юные единоборцы продемонстрировали великолепные поединки и огромное стремление к победе. Соперники атаковали друг друга не только руками и ногами, но и головой. Участники выкладывались до последнего.
Десятилетний Роман Чан занял первое место в весовой категории до 39 кг. По словам мальчика, победа далась ему нелегко.
- Поединком я не очень доволен, можно было выступить и лучше. Перед финальной схваткой волновался, но настраивался только на победу, - поделился Рома. - Рукопашным боем занимаюсь третий год. Нравится, что здесь можно не только бороться, но и атаковать руками и ногами.
Президент региональной федерации армейского рукопашного боя Евгений Пряхин рассказал, что популярность данного вида единоборств с каждым годом растёт, а спортсмены показывают высокую техническую подготовку.
- Турнир памяти Виктора Дудкина проводится уже второй год подряд. Мы хотим сделать его традиционным, чтобы подрастающее поколение помнило о героях нашей страны, - сказал Евгений Пряхин.
В завершении соревнований победителей и призёров наградили кубками, медалями и грамотами. Бойцы, показавшие наилучшие результаты, войдут в сборные команды и будут представлять островной регион на турнирах Дальневосточного федерального округа.
Майор Виктор Евгеньевич Дудкин служил в Управлении "Вымпел" Центра специального назначения ФСБ РФ. 22 июня 2004 года в результате нападения боевиков Шамиля Басаева на город Назрань (Республика Ингушетия), спасая раненного командира, Виктор Евгеньевич был смертельно ранен и скончался на месте боя. За мужество и героизм, проявленные при выполнении служебного долга, ему присвоили звание Героя Российской Федерации.
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Чемпионат по рукопашному бою
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:49 +2
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