На Курилы надвигается ураган

По информации Сахалинского управления Росгидромета ночью 30 октября на юге и днем 30 октября на севере Курильской гряды прогнозируется сильный, местами очень сильный дождь. Во второй половине дня 30 октября прогнозируется ураганный ветер, сообщает пресс-служба ГУ МЧС области.

Кроме этого, со второй половины дня 30 октября у охотоморского побережья острова Итуруп и северо-западного побережья острова Шикотан ожидается опасное волнение моря. Подъем уровня моря близкий к опасным значениям, возможно повреждение береговых сооружений. Явление сохранится до утра 31 октября.

В администрацию муниципалитета отправлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий опасных природных явлений, к реагированию готовы. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России.

Жителям и гостям, находящимся на территории территории 3 МО: «Южно – Курильский ГО», «Северо-Курильский ГО» и «Курильский ГО» спасатели рекомендуют воздержаться от выездов за пределы населённых пунктов без особой необходимости, а так же рекомендуется держаться на безопасном расстоянии от моря.

Кроме того, следует уточнить местонахождение родных и близких и принять меры, чтобы они успели подготовиться к непогоде. Туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать погоду в подготовленных для этого местах. При необходимости следует немедленно обратиться в дежурные службы.

Следует остерегаться обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций, зданий и сооружений. Ни в коем случае не следует приближаться к оборванным проводам.