Автомобиль с пассажирами вылетел с трассы в Охе
Водителю стало плохо за рулем
ДТП произошло сегодня, 11 августа днем в Охе в районе улицы 50 лет Октября.
По словам очевидцев, автомобиль Toyota Caldina на большой скорости вылетел на перекресток, пересек проезжую часть и въехал в лесной массив.
По предварительной информации, в момент аварии в салоне машины находились водитель и пассажиры.
Автомобиль частный. Отношения к работе в режиме такси не имеет. Водителю стало плохо за рулем. Пассажиры не пострадали. В больницу их доставили лишь для того, чтобы удостовериться, что они не пострадали.
Скорейшей поправки здоровья водителю
а так чудак на букву м
это верно