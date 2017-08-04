Автомобиль с пассажирами вылетел с трассы в Охе

ДТП произошло сегодня, 11 августа днем в Охе в районе улицы 50 лет Октября.

По словам очевидцев, автомобиль Toyota Caldina на большой скорости вылетел на перекресток, пересек проезжую часть и въехал в лесной массив.

По предварительной информации, в момент аварии в салоне машины находились водитель и пассажиры.

Автомобиль частный. Отношения к работе в режиме такси не имеет. Водителю стало плохо за рулем. Пассажиры не пострадали. В больницу их доставили лишь для того, чтобы удостовериться, что они не пострадали.