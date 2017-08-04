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Автомобиль с пассажирами вылетел с трассы в Охе

Автомобиль с пассажирами вылетел с трассы в Охе

Водителю стало плохо за рулем

ДТП произошло сегодня, 11 августа днем в Охе в районе улицы 50 лет Октября.

По словам очевидцев, автомобиль Toyota Caldina на большой скорости вылетел на перекресток, пересек проезжую часть и въехал в лесной массив.

По предварительной информации, в момент аварии в салоне машины находились водитель и пассажиры.  

Автомобиль частный. Отношения к работе в режиме такси не имеет. Водителю стало плохо за рулем. Пассажиры не пострадали. В больницу их доставили лишь для того, чтобы удостовериться, что они не пострадали.

 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 15:37 +2
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Комментарии
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 16:05
Бывает.... Хорошо, что никто не пострадал...

Скорейшей поправки здоровья водителю
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0
Андрей
Написано сегодня, в 16:06
Водила с регом - редкостный чудак... Хоть бы остановился спросил надо ли чего, есть ли пострадавшие...
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+1
Online
Triton Online
Написано сегодня, в 16:31
Андрей, он опупел - секунды до встречи не хватило
а так чудак на букву м
это верно
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0
Online
Naik Online
Написано сегодня, в 16:08
Ну хорошо хоть никто не пострадал. А еще очень повезло что они не столкнулись с машиной в которой стоял регистратор
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+2
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