Сахалинец, избивший женщину, проведет в колонии 4 года

Он пытался обжаловать приговор, но наказание ему не снизили

Сахалинский областной суд оставил в силе приговор Холмского суда, которым 61-летний местный житель признан виновным в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, сообщает пресс-служба прокуратуры.

В ходе ссоры с сожительницей мужчина несколько раз ударил ее головой о стену.

Суд первой инстанции приговорил его к лишению свободы на 4 года.

Не согласившись с приговором, сторона защиты обжаловала его, приведя доводы о суровости назначенного наказания.

По результатам апелляционного рассмотрения уголовного дела в удовлетворении жалобы стороны защиты отказано в полном объеме, приговор оставлен без изменения.