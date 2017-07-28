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Сахалинец, избивший женщину, проведет в колонии 4 года

Сахалинец, избивший женщину, проведет в колонии 4 года

Он пытался обжаловать приговор, но наказание ему не снизили

Сахалинский областной суд оставил в силе приговор  Холмского суда, которым 61-летний местный житель признан виновным в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, сообщает пресс-служба прокуратуры.

В ходе ссоры с сожительницей мужчина несколько раз ударил ее головой о стену.

Суд  первой инстанции приговорил его к лишению свободы на 4 года.

Не согласившись с приговором, сторона защиты обжаловала его, приведя доводы о суровости назначенного наказания.

По результатам апелляционного рассмотрения уголовного дела в удовлетворении жалобы стороны защиты отказано в полном объеме, приговор оставлен без изменения.       

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:52 +1
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Комментарии
senchick
Написано сегодня, в 12:01
61 год, а ума нет....
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+3
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 12:03
senchick, и не было никогда, наверное...
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+4
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ateriya Online
Написано сегодня, в 13:29
Вот теперь сам будет головой о стены биться. Собака бешеная. Или считал что раз ты мужик,то можно делать что хочешь? Ага. Щас.
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