Сахалинец, избивший женщину, проведет в колонии 4 года
Он пытался обжаловать приговор, но наказание ему не снизили
Сахалинский областной суд оставил в силе приговор Холмского суда, которым 61-летний местный житель признан виновным в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, сообщает пресс-служба прокуратуры.
В ходе ссоры с сожительницей мужчина несколько раз ударил ее головой о стену.
Суд первой инстанции приговорил его к лишению свободы на 4 года.
Не согласившись с приговором, сторона защиты обжаловала его, приведя доводы о суровости назначенного наказания.
По результатам апелляционного рассмотрения уголовного дела в удовлетворении жалобы стороны защиты отказано в полном объеме, приговор оставлен без изменения.
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Комментарии
senchick
Написано сегодня, в 12:01
61 год, а ума нет....
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 12:03
senchick, и не было никогда, наверное...
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ateriya Online
Написано сегодня, в 13:29
Вот теперь сам будет головой о стены биться. Собака бешеная. Или считал что раз ты мужик,то можно делать что хочешь? Ага. Щас.
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