Горящий мопед потушили в Томари

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3 августа в 01:09 диспетчеру Томаринского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о том, что на улице Октябрьской горит мопед.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 3 минуты..

Возгорание было локализовано в 01:14, а в 01:16 полностью ликвидировано. В тушении было задействовано 4 человека и одна единица техники. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.