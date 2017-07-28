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Горящий мопед потушили в Томари
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Горящий мопед потушили в Томари

Пожар произошел ночью 3 августа

3 августа в 01:09  диспетчеру Томаринского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о том, что на улице Октябрьской горит мопед.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 3 минуты.. 

Возгорание было локализовано в 01:14, а в 01:16  полностью ликвидировано. В тушении было задействовано 4 человека и одна единица техники. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:55 0
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