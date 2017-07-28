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Заброшенные дома в Холмском районе зарастают свалками

Заброшенные дома в Холмском районе зарастают свалками

Расселенные здания могут рухнуть в любой момент

Холмская городская прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии терроризму.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, установлено, что после расселения  дома  № 50 по ул. Ленина в селе Чехов администрация Холмского района не огородила территорию, не установила предупреждающие знаки. Окна в дом не забиты, вход в подъезд открыт.

Дом может разрушиться в любой момент и представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан. Кроме того, территория вокруг него превратилась в несанкционированную свалку.

Аналогичные нарушения выявлены еще в пятнадцати  многоквартирных жилых домах в селе Чапланово Холмского района и в самом райцентре.

Холмская городская прокуратура  обратилась в суд с административными исковыми заявлениями.

Суд возложил обязанность на муниципалитет принять меры по ограничению доступа к этим домам.

Решения суда в законную силу не вступили.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:26 0
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